【アニメイトタイムズ】2027年1月4日（月）からTOKYO MX、MBS、BS11ほか全国約20局にて放送開始となるTVアニメ『雑用付与術師が自分の最強に気付くまで』。この度、新たにキャラクター＆キャスト情報が解禁！ 広瀬ゆうきさん・高森奈津美さん・貫井柚佳さんの出演が決定、コメントとキャ...

付与術師ヴィム＝シュトラウス。 パーティーでは非戦闘員としてサポートと雑用を一手に引き受け、戦いの陰で仲間を支え続けてきた。 ある日、仲間の危機を救うため立ち上がった彼は、単独で階層主を倒すことに成功するのだが、手柄を横取りされたと激昂したリーダーのクロノスによって、パーティーから追放されてしまう。

行き場を失い、途方に暮れるヴィムだったが、幼馴染で“ストーカー”のハイデマリーの勧誘によって、最大手パーティー「夜蜻蛉（ナキリベラ）」の一員となる。 自身の能力に無自覚な〝雑用係〟がその真の力に気付くとき、物語の歯車は、大きく動き出す。

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作品名雑用付与術師が自分の最強に気付くまで放送形態TVアニメスケジュール2027年1月4日（月）〜TOKYOMX・MBSほかキャストヴィム＝シュトラウス：川島零士ハイデマリー：菱川花菜カミラ：渡辺明乃クロノス：水中雅章アーベル：石谷春貴マルク：斧アツシモニカ：石川由依リタ＝ハインケス：倉持若菜スタッフ原作：戸倉儚 アラカワシン（双葉社モンスターコミックス）キャラクター原案：白井鋭利監督：岡本英樹シリーズ構成：吉岡たかをキャラクターデザイン：村上雄音響監督：岩浪美和音楽：林ゆうき LukeStandridge AsaTaylorア...