城島茂、横山裕、藤原丈一郎、松島聡、髙地優吾が、29日放送の日本テレビ系『ザ！鉄腕！DASH!!』（後7：00）に出演し、廃車でパンツづくりに挑戦する。

今回は、捨てられる材料で服を作る夢の企画「仕立て屋DASH」を放送する。 前回、捨てられていた魚の皮でジャケットを製作した城島の次なる野望は「廃車でズボンを作ります！ 」。 すると、後輩たちから「今はズボンって言わないですよ。

パンツです」と厳しいツッコミが飛ぶ。 廃車は、年間約250万台にも上る。 特に2026年は豪雨の影響でその数が1.5倍に増加した。 そんな数ある廃車を使ってパンツを作る。

Advertisement

まずは、埼玉県の廃車工場で材料を調達。 解体されるのを待つだけの廃車から、座席シートやシートベルト、エアバッグを丁寧にカット。 さらに、タイヤやテールランプ、城島が「使いたい」と所望していた色とりどりのボディもゲット。 鉄のボディを、一体どうやって服にするのか。