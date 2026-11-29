東映特撮ファンクラブ（TTFC）で5週連続配信の対談企画『PROJECT R.E.D.超次元英雄譚 TTFC次元スペシャルトーク』。ここでしか聞けないトークを繰り広げる特別企画も次回で最後となる。『…

『PROJECT R.E. D.超次元英雄譚 TTFC次元スペシャルトーク』より（左から）安井謙太郎、小西詠斗©東映特撮ファンクラブ ©テレビ朝日・東映AG・東映 東映特撮ファンクラブ（TTFC）で5週連続配信の対談企画『PROJECT R.E.

D.超次元英雄譚 TTFC次元スペシャルトーク』。 ここでしか聞けないトークを繰り広げる特別企画も次回で最後となる。 『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』で「風波駆無／ギャバン・ライヤ」を演じる安井謙太郎と、『角醒ハンター オメガホーン』で「絶炎角」を演じる小西詠斗がラストを飾ることに決定した。12月6日からTTFCで独占配信されるが配信に先駆け、第5弾「安井謙太郎×小西詠斗」の見どころを特別に先出し公開する。 お互いの役衣裳について語り合うトークでは、安井が『角醒ハンター オメガホーン』チームの衣裳の豪華さを羨ましがる一幕が。

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すると小西から、豪華すぎる衣裳ゆえの意外な悩みが飛び出す。 『オメガホーン』チームが撮影中に行けなくなってしまう「〇〇〇〇」とは一体…？ ほかにも、今回の「安井謙太郎×小西詠斗」の対談企画でしか見られない貴重な瞬間が満載となる。 第2弾：赤羽流河×田鶴翔吾『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』アギ役×『角醒ハンター オメガホーン』波斬のギリコ役