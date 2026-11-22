俳優の池松壮亮が、NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』で演じる豊臣秀吉についてコメントを寄せた。22日放送の第45回「天下人の暴走」では、秀吉と弟・秀長（仲野太賀）の対立が描かれた。池松は秀吉の変化や秀長…

「秀吉の人間性の移り変わりや、秀吉といえばで語り継がれる突飛な部分を表面的になぞることは簡単ですが、なるべくそうしたくはありませんでした」と振り返り、「その変化をシームレスに見せていくこと。

取ってつけたようにしないこと。 キャラクター秀吉ではなく、秀吉の人生や物語を体感しながら演じること」を大切にしてきたという。 今作では、秀吉の陰の部分を秀長が抑え、陽の部分を引き出してきたと分析。

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「秀吉が悪い方に傾きそうになっても、秀長がストッパーになってきました」と語り、秀吉の暴走を演じるにあたっては「ご期待を裏切らないようできる限りのベストを尽くしました」と力を込めた。 第45回の終盤では、秀長が秀吉のもとへ戻ってくる。 池松は「はるか昔、信長の孤独や暴走を止められるのが秀吉しかいなかったように、秀吉の暴走を止められるのは秀長しかいなかったのだと思います」と2人の関係を捉え、「秀長が兄をまた引き戻してくれた。 そう解釈しています」と語った。

また、茶々（井上和）の懐妊を寧々（浜辺美波）に先に伝える場面についても言及。 豊臣家にとって大きな転換点となる出来事でありながら、長年連れ添った夫婦の複雑な感情が交差するシーンだったと振り返った。

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「二人の淡々としたやり取りの中に、確かな繋がりと、外からは踏み込めない二人だけの関係性が垣間見えて、面白いシーンだなと感じていました」と語った。 さらに、秀次（山田涼介）については「根は優しいながら、鋭く尖った野心を持つ人物」と分析。 演じる山田についても「とても真面目で努力家で、深い洞察力をもって秀次という人物を完璧に演じてきっていました」と称賛した。 秀吉の暴走に続き、次週は秀次の乱が描かれる予定で、「秀次の狂気に、秀長、秀吉、家族たちはどう向き合うのか。

楽しみにしていただければうれしいです」と期待を寄せた。 最後に、視聴者へ向けて「ここまで長い間見守ってくださり、応援してくださり、本当にありがとうございます」と感謝。

「残り3回となりましたが、最後まで『豊臣兄弟！ 』らしく、怒とうの展開が続きますので、最後まで一緒に駆け抜け、応援していただけたら幸いです」とメッセージを送った。