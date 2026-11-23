【アニメイトタイムズ】TVアニメ『#ゾンビさがしてます』が、10月3日(土)よりテレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠 他にて放送中！第8話「ゾン子さがしてます」より、先行場面カット・あらすじ・WEB予告が公開されました。 関連記事 ...

人類の9割が謎の感染症に感染・死亡した「あかいひ」から13年、生き延びた人々は都市を離れ隔離された村で暮らしていた。 壊滅前の世界を記憶していない新世代のアキはかつて村を出て行った父親を捜すため、仲の良いハル、ナツキと共に村を抜け出す。

ゾンビで溢れかえる外の世界は、それでも広大で美しい!! 絶体絶命の状況で少年少女たちは何を目指す？

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作品名#ゾンビさがしてます放送形態TVアニメスケジュール2026年10月3日（土）〜テレビ朝日系にてキャストアキ：根本京里ナツキ：Lynnハル：宮田俊哉ユウ：山村響サクラ：貫井柚佳ミカヅキ：日笠陽子トウカ：小市眞琴タカモ：高柳知葉サイゴ：島田愛野アキの父：鳥海浩輔スタッフ原作：カツヲ「#ゾンビさがしてます」（KADOKAWA刊）監督：宇根信也助監督：鈴木恭兵シリーズ構成・脚本：山下憲一 伊丹あきキャラクターデザイン：下地なるみ美術監督：武藤正敏色彩設計：勝田綾太 山本真希撮影監督：坂井慎太郎3DCG監督：佐藤淳也編集：中葉由美子音楽：東大路憲太音響監督：立石弥生アニメーション制作：スタジオコメット製作：ゾンます製作委員会主題歌OP：「ラキラキ」すりぃED：「ソフトアポカリプス」cadode公開開始年＆季節2026秋アニメ電子書...