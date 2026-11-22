【アニメイトタイムズ】日向夏先生による同名小説を原作としたTVアニメ『薬屋のひとりごと』。第3期では舞台を後宮から市井へと移し、国全体を襲う蝗害や、謎の仙女・白娘々の登場など、これまでにない規模で物語が動き出します。今回、馬閃役の橘龍丸さんにインタビューを実施。壬氏が皇...

日向夏先生による同名小説を原作としたTV アニメ 『薬屋のひとりごと』。 第3期では舞台を後宮から市井へと移し、国全体を襲う蝗害や、謎の仙女・白娘々の登場など、これまでにない規模で物語が動き出します。

子の一族が起こした反乱の後始末も落ち着き、猫猫は花街の薬師としての日常へと戻っていた。 ある日、緑青館で出された朝餉をきっかけに、猫猫はとある“違和感”を覚え、その正体を探し始めていた。 一方、本来の身分・皇弟であることを明かし、その責務に向き合い始めた壬氏は、楼蘭から最後に託された≪国を襲う災害の予兆≫に頭を悩ませていた。 さらにそこへ、人々を惑わす謎の仙女の噂も飛び交いはじめ、茘国にはふたたび影が落ち始めていた。

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物語の舞台は後宮から市井、さらに隣国へと広がり、猫猫と壬氏には新たなる試練が待ち受ける。 作品名薬屋のひとりごと第3期放送形態TVアニメシリーズ薬屋のひとりごとスケジュール第1クール：2026年10月2日（金）～第2クール：2027年4月～日本テレビ系にてキャスト猫猫：悠木碧壬氏：大塚剛央高順：小西克幸馬閃：橘龍丸羅半：豊永利行陸孫：内山昂輝羅漢：桐本拓哉白鈴：小清水亜美梅梅：潘めぐみ女華：七海ひろき趙迂：藤原夏海白娘々：上田麗奈ナレーション：島本須美スタッフ原作：日向夏キャラクター原案：しのとうこ監督：筆坂明規副監督：中川航シリーズ構成：長沼範裕脚本：柿原優子 千葉美鈴 小川ひとみキャラクターデザイン：中谷友紀子美術監督...

めちゃくちゃ早かったです。 第1期が始まってから第3期までのスパン自体も短いですけど、第2期から第3期までは今まで以上に早くて。 公式Xでも随時何かしらの情報が出ていて、お客さんを待たせない、待っている時間すらもエンタメに変えていくというのが見て取れるんですよね。 スタッフさんたちの愛情を感じますし、気合も入っているなと。

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そう思っているうちに、イベントが始まったな、上映会が始まったな、もうあと数日か、と本当に目まぐるしく、気がついたら第3期でした。 第1期、第2期で見せてきた馬閃の情けない部分というか、ちょっと面白い部分。 まっすぐであるが故に、女性に対してコンプレックスというかトラウマみたいなものを抱えているところが紐解かれました。 彼が女性を苦手になってしまった理由が、普通の人ではありえないほどのパワーを持っているが故だったということは、初めて知った方も多いんじゃないかなと。

「所変われば」というところで、第1期、第2期とはまた違った風が吹いています。 中でも、白娘々はわかりやすい“ザ・敵役”ですよね。 今まで、悪いことをやっていた人物も「実は裏で……」ということがありましたが、彼女はどうでしょう。 今のところ全然そうは見えないどころか、すごく悪そうにしか見えないですよね（笑）。