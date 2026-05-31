『茉莉花ちゃんの好感度はぶっ壊れている』2026年4月5日放送開始！キャスト・スタッフ情報公開

2026年春アニメ『茉莉花ちゃんの好感度はぶっ壊れている』が4月5日より放送。主人公の彼方は女の子の好感度メーターが見えるようになり、幼馴染の茉莉花ちゃんのぶっ壊れた好感度に困惑する。キャストは天﨑滉平、内田真礼ら。

2026年春 、新たな ラブコメディ アニメ が登場する。 『茉莉花ちゃんの好感度はぶっ壊れている』は、小麦りんによる同名作品を原作としたTV アニメ で、2026年4月5日よりTOKYO MX・BS11にて放送開始予定だ。

主人公の北見彼方は、ある日突然、女の子の好感度メーターが見えるようになる。 幼馴染で片思い中の千歳茉莉花ちゃんの好感度を確認すると、その数値はドロドロに溶けてぶっ壊れていた。 彼女は彼のことを嫌っているはずなのに、なぜ今まで優しかったのか？ 彼方は困惑する。

さらに、クラスの他の女子たちが彼に向ける意外な好意も次々と明らかになっていく。 この作品は、裏アリな可愛い女の子たちの秘密に触れる、ハートフルでハードコアなラブコメディとして注目を集めている。 出演キャストは、北見彼方役に天﨑滉平、千歳茉莉花役に内田真礼、豊富紗雪役に伊藤彩沙、三笠心菜役に伊駒ゆりえ、日高新乃役に釘宮理恵と、実力派声優陣が揃った。 スタッフ陣も豪華で、監督は佐々木純人、シリーズ構成は大武政満とシナリオ工学研究所が担当。

キャラクターデザインは那須玲奈、総作画監督は荒井久磨、色彩設計はうすいこうぢ、美術設定・美術監督はチャン・ド・キム・ファン、撮影監督は有馬総一郎、編集は新海コウキ、音響監督は西山寛基、音響制作はスタジオマウス、アニメーション制作はスタジオレオ、製作は彗星社と、多くのクリエイターが結集している。 主題歌は、千歳茉莉花（CV. 内田真礼）が歌う「はかりたい好感度」に決定。 この楽曲は、作品の世界観をさらに盛り上げるものとなっている。

原作者の小麦りん氏は、今回のアニメ化に際し「原作の魅力を最大限に引き出してくれるスタッフとキャストに感謝しています。 視聴者の皆さんにも、彼方と茉莉花ちゃんたちの関係性の変化を楽しんでいただけると思います」とコメントを寄せている。 アニメーション制作を手掛けるスタジオレオは、これまでも多くの話題作を生み出してきたスタジオであり、本作でもその高い技術力が発揮されることが期待される。 物語は、高校生の日常を舞台に、好感度メーターという特殊能力を通じて、表面と裏側のギャップに悩む主人公の成長を描く。

茉莉花ちゃんのぶっ壊れた好感度の謎、そして他の女子たちの真意とは？ 視聴者は彼方と一緒に、彼女たちの本当の気持ちに迫っていくことになる。 ラブコメディの要素に加え、友情や成長のテーマも織り交ぜられ、幅広い層に楽しめる内容だ。2026年春のアニメラインナップの中でも、特に注目すべき作品の一つと言えるだろう





animatetimes / 🏆 118. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

アニメ ラブコメディ 2026年春 天﨑滉平 内田真礼

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

中国NOVOSENSE、ADAS・xEV向け車載半導体ソリューションを披露…人とくるまのテクノロジー展 2026中国の車載半導体メーカー、ノボセンス（NOVOSENSE）は、「人とくるまのテクノロジー展 2026 YOKOHAMA」に出展した。

Read more »

オラフを支える技術とは？ ディズニーのフィジカルAI…Humanoids Summit Tokyo 2026 講演「Humanoids Summit Tokyo 2026」において、ディズニーリサーチが講演し、テーマパークで活躍するロボティック・キャラクターを支える技術基盤を紹介した。Disneyが目指しているのは映画やアニメのキャラクターを現実世界で「生きている存在」として表現すること。

Read more »

LUNA SEA全国ツアーが故郷・秦野で開幕、追加アリーナ公演開催を発表LUNA SEAが全国ツアー「LUNA SEA TOUR 2026 UNENDING JOURNEY -FOREVER-」の追加アリーナ公演「LUNA SEA TOUR 2026 UNENDING JOURNEY -TO RISE-」を開催することを発表した。

Read more »

ファミワンの専門家アドバイザー 胚培養士 川口優太郎が、アジア太平洋生殖医学会「ASPIRE 2026」にて研究発表を実施株式会社ファミワンのプレスリリース（2026年5月30日 11時00分）ファミワンの専門家アドバイザー 胚培養士 川口優太郎が、アジア太平洋生殖医学会「ASPIRE 2026」にて研究発表を実施

Read more »

Galileo Galilei、11月に再び全国ツアー開催Galileo Galileiが11月に全国ツアー「Galileo Galilei Tour 2026 'Rise of The Man'」を開催することを発表した。

Read more »

ファミワンの専門家アドバイザー 胚培養士 川口優太郎が、アジア太平洋生殖医学会「ASPIRE 2026」にて研究発表を実施プレスリリース ファミワンの専門家アドバイザー 胚培養士 川口優太郎が、アジア太平洋生殖医学会「ASPIRE 2026」にて研究発表を実施

Read more »