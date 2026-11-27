嘘から始まる恋もあれば、真実をめぐるスリリングな心理戦…今期の韓ドラは、「嘘」にまつわるスリリングな作品が目白押し！今回は、そんな嘘をめぐる駆け引きが面白い、今まさに注目の最旬韓国ドラマ『罪深いあな…

男装して財閥御曹司の秘書に潜入!? そんな奇想天外な設定で視聴者を引き込むのが、イム・シワンとソル・イナ主演の『罪深いあなた』。 韓国社会を騒がせた女性秘書殺人事件をきっかけに、事件の真相を追う刑事と、殺人容疑者となった財閥御曹司の危険な関係が動き出す、ロマンス、コメディ、サスペンスが融合した一作です。

物語の中心となるのは、テガングループの後継者ユン・イジュン（イム・シワン）。 彼の秘書が他殺体で発見され、状況証拠からイジュンが事件の有力な容疑者に浮上します。 しかし、財閥の壁に阻まれて捜査は難航。 そこで立ち上がったのが、元特殊部隊出身の刑事カン・ジェヒ（ソル・イナ）です。

Advertisement

彼女は事件の決定的な証拠をつかむため、なんと男性に変装し、イジュンの秘書としてテガングループに潜入することに！ 正体を隠したまま、疑惑の御曹司のすぐそばで真相を探るという、なかなか大胆な作戦が始まります。 本作の面白さは、何といっても嘘と秘密が入り乱れる関係性。 ジェヒは自分が女性刑事であることを隠し、イジュンの懐に入り込まなければなりません。