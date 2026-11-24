『第176回直木賞』の候補作が25日に発表され、5作品がノミネートされました。直木三十五賞は、新進・中堅作家による

呉さんは、1981年青森県八戸市生まれ、大阪芸術大学卒業。2015年に『道徳の時間』で第61回江戸川乱歩賞を受賞しました。 今回で4度目のノミネートとなりました。 住田さんは、1983年兵庫県生まれ。2025年に『白鷺立つ』で第32回松本清張賞を受賞し、同年、同作でデビューしました。2025年に『白鷺立つ』が第174回直木賞候補作になっていて、今回で2度目のノミネートとなりました。

辻堂さんは、1992年生まれで神奈川県藤沢市出身、東京大学法学部卒業。2014年『夢のトビラは泉の中に』で第13回『このミステリーがすごい！ 』大賞優秀賞を受賞し、2015年に同作品を改題した『いなくなった私へ』でデビューしました。 今回が初のノミネートとなりました。 伏尾さんは、1967年北海道札幌市生まれ。2021年『北緯43度のコールドケース』で第67回江戸川乱歩賞を受賞しデビュー。

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今回が初のノミネートとなりました。 宮内悠介さん（47）の『Z線上のピエタ』は、ウクライナの戦地で息子を亡くした日本人女性の恭子が、その死の真相を確かめるため現地を訪れ、同じく息子を亡くしたもう一人の母親と出会う物語。 ロシアのウクライナ侵攻によって運命を翻弄された二人の母が描かれます。 宮内さんは、1979年東京都生まれ、早稲田大学第一文学部卒業。2010年『盤上の夜』で第1回創元SF短編賞山田正紀賞を受賞し、2012年同作収録の『盤上の夜』で単行本デビュー。

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芥川賞にも過去に2度ノミネートされています。 直木賞は今回で5度目のノミネートとなりました。