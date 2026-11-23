【アニメイトタイムズ】フジテレビ×bilibiliが贈るアニメ枠「B8station」＜毎週（水）25時15分～25時45分＞にて、10月7日（水）より放送中の『百妖譜』の新シリーズ『百妖譜 第３期京師（けいし）篇』。このたび、第8話「虚耗（きょこう）（下）」の先行場面カット＆あらすじが到着。そ...

フジテレビ×bilibiliが贈る アニメ 枠「B8station」＜毎週（水）25時15分～25時45分＞にて、10月7日（水）より放送中の『百妖譜』の新シリーズ『百妖譜 第３期京師（けいし）篇』。

はるか昔の中国。 妖怪専門の医者・桃夭は小坊主・磨牙と旅をしながら、各地で妖を救っていた。 彼女は手首の金の鈴を響かせ、患者の心の声を聴きながら治療を行っていく。 そこに垣間見えたのは、「生きていたい」「誰かと共にいたい」という純粋かつ切実な願いだった。

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出会いと別れを繰り返しながら霊医・桃夭は彼らの傷を癒していく。 これは、百の妖怪と、百の心を知るための旅——作品名百妖譜 第3期京師篇放送形態TVアニメシリーズ百妖譜スケジュール2026年10月7日（水）〜フジテレビ「B8station」にてキャスト桃夭：東山奈央磨牙：村瀬歩柳公子：河西健吾司狂瀾：神谷浩史司静淵：小野大輔封無楽：中谷一博芽芽：白砂沙帆非非：矢島晶子小薇：大地葉スタッフ原作：裟椤双樹監督：董易公開開始年＆季節2026秋アニメbilibili改編自小明太極作家裟椤双樹同名小説『百妖譜』『百妖譜 第3期京師篇』公式サイト『B8station』公式X（Twitter） 「百妖譜 第3期京師篇」のグッズを探す動画配信情報【PR】※本ページは動画配信サービスのプロモーションが含まれています。

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