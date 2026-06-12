『田鎖ブラザーズ』第9話 真実が明らかに 兄弟の苦悩と新たな展開

TBS金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』第9話のあらすじと反響。31年前の両親殺害事件の真相が明らかになる一方で、真犯人の記憶喪失といった新たな苦悩が浮上。最終回前の緊迫したラストシーンについても解説する。

俳優の 岡田将生 が主演を務め、 染谷将太 が共演するTBS金曜ドラマ『 田鎖ブラザーズ 』（毎週金曜 後10時）の 第9話 が12日に放送され、大きな話題を呼んでいる。 尚、本レポートには作品の ネタバレ を含むため、未視聴の読者は注意されたい。

本作は、2010年に公訴時効が廃止されるも、わずか2日の差で時効が成立してしまった両親殺害事件の被害者である田鎖兄弟が、31年の時を経て真相に迫る物語である。 岡田が刑事の兄・田鎖真、染谷が検視官の弟・田鎖稔を演じ、彼らが凶悪事件に向き合いながら、過去の「田鎖家一家殺傷事件」の謎を追い続けてきた。 第9話は、茂木（山中崇）が遺体で発見されるという衝撃的な展開から始まった。 真と稔は動揺しつつも、事件の鍵を握る辛島家を訪問するが、辛島貞夫（長江英和）とその妻・ふみ（仙道敦子）はすでに失踪していた。

さらに、彼らの逃走には別的人物が関与している可能性が浮上し、事件の複雑さを増していく。 そして本作の核心である、31年前の両親殺害事件の真相が遂に明かされる。 田鎖兄弟の父・朔太郎（和田正人）は、辛島金属工場において拳銃が密造されている現場を目撃してしまった。 それを知った工場長・辛島貞夫と、県警捜査1課の笹岡隆弘（柳憂怜）らは口封じのため、田鎖一家の殺害を計画。

実行役として茂木が利用されていたことが判明したのである。 長年、兄弟を苦しめてきた事件の全容が解き明かされた一方で、真犯人である辛島は病のため記憶を失っており、過去の罪を自覚することなく無気力な日々を送っている。 この姿は、真相解明後に残される新たな苦悩を示唆している。 視聴者からは「怒りしかわかない」「最低」「罪の意識すらないなんて」「なんて残酷な真実なの」といった激しい反響が寄せられ、ネット上で大きな議論となった。

さらに、最終回直前となる今回は、稔が真から拳銃を奪い、引き金に指をかけるという緊迫したラストシーンが描かれた。31年越しにたどり着いた真実を前に、兄弟がどのような選択を下すのか。 次週放送の最終回に向け、物語はクライマックスへと向かっている





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