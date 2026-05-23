『父であり友人』への評価や原作の映画化

このニュースに示されているのは、どのような評価や作品の映画化に対しての情報を提供しているのでしょうか？

この小説が出版されたアメリカでは、近年の黒人の人権運動の盛り上がりもあり、ハリウッド映画版は『解説』を付けて再配信されています。 現代のポリティカル・コレクトネスに合わない部分があるためですが、そんな理由で何でもキャンセルするのではなく、批評的な目で古典に接しようという姿勢の表れかと思います。

作家というのは本当にすごいものだとつくづく思った。 ギリギリまで台本を離さず、不安そうにしていたものの、後半に入ると誰もが、自分の世界を作り出してしまう。 上手い人はさらに上手くプロっぽくなり、棒読みの人は、不思議なユーモアを醸し出すようになる。 演じるという行為は他者の思考や行動と自分のそれをシンクロさせることである。

俳優も小説家も多かれ、少なかれ、他者に憑依し、その人格を宿すシャーマンのようなものである。 複数人格を使い分け、肉づけをし、鮮やかな感情を吹き込むこの商売は、一度始めたら、やめられない。 普段から小説を書いていない時は、頼まれもしないのに、TPOに応じて、さまざまな他者を演じている。 ある時は教師、ある時は誘惑者、またある時は通行人Aという具合に。

今回はひねくれたトリックスター、レット・バトラーになる。 共演者には性格がそっくりといわれている。 ジョージア州タラで大農園を経営するジェラルド・オハラの長女スカーレットは、貴公子アシュリ・ウィルクスに夢中だった。 恋心を打ち明けるが、アシュリにはメラニー・ハミルトンという婚約者がいた。

その会話を聞いてしまった悪党紳士レット・バトラーは、情熱的なスカーレットに興味を抱く。 南北戦争勃発の報をメラニーの兄チャールズが知らせにきた。 アシュリへの当てつけに、チャールズと結婚の約束をするスカーレット。 戦場へ赴いたチャールズは、最初の戦闘であえなく戦死。

未亡人になったスカーレットは、州都アトランタでメラニーと暮らすことになる。 物資不足で苦しむ南軍のためバザーが開かれ、二人は手伝いに駆り出される。 会場に軍需品密輸で荒稼ぎするレットが現れ、喪服のスカーレットをダンスに誘って紳士淑女の顰蹙を買う。 敗色はいよいよ濃くなり、アトランタも北軍に包囲された。

初めての子供を生んだばかりのメラニーを世話していたスカーレットは、やむなくレットに助けを求める。 脱出成功後、レットは北軍と戦うため去って行く





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