2027年1月15日(金)から劇場公開となる『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM ZERO』の本予告映像がYouTubeで公開されました。2024年に公開された映画『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』につながる前日譚で、主題歌とエンディングテーマはそれぞれ前作に引き続き西川貴教 with t.komuroとSee-Sawが担当します。

』の本予告映像がYouTubeで公開されました。2024年に公開された映画『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』につながる前日譚で、主題歌とエンディングテーマはそれぞれ前作に引き続き西川貴教 with t.komuroとSee-Sawが担当します。

配給：バンダイナムコフィルムワークス、松竹 メインビジュアルは2004年～2005年にかけて放送されたTVアニメ『機動戦士ガンダムSEED DESTINY』の主人公シン・アスカを中心として、同期パイロットのルナマリア・ホーク、参謀本部情報将校のイザーク・ジュール、シンと同期のパイロットで広報活動では「月光のワルキューレ」としても知られているアグネス・ギーベンラートが描かれ、「『SEED DESTINY』で描かれた戦いのあと、高い戦闘力を見せたストライクフリーダムガンダムが何者かに強奪される事件が発生。 自分の進むべき道について悩んでいたシンは、戦いのない世界を目指すために世界平和監視機構「コンパス」へ参加することになります。

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主題歌は『SEED FREEDOM』に続いて、西川貴教 with t.komuroが担当。 曲名は｢ABSOLUTE ZERO｣。 歌唱する西川さんと楽曲を手がける小室哲哉さんのコメント動画が公開されています。 タイトルは「ABSOLUTE ZERO」ということで、前作「FREEDOM」に続き、今回も小室さんと一緒に作品を作らせていただくことになりました。