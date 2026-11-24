4人組グループ・A.B.C-Zの戸塚祥太と俳優・紺野彩夏がダブル主演を務める、MBSドラマ特区『極道上司に愛されたら season2』（12月17日スタート）のオープニング主題歌がA.B.C-Z の…

『極道上司に愛されたら season2』オープニング主題歌はA. B.C-Zの「DA! DA! DAME!!

」に決定 4人組グループ・A.B. C-Zの戸塚祥太と俳優・紺野彩夏がダブル主演を務める、MBSドラマ特区『極道上司に愛されたら season2』（12月17日スタート）のオープニング主題歌がA. B.C-Z の「DA! DA!

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DAME!! 」に決定した。 今作は漫画『極道上司に愛されたら～冷徹カレとの甘すぎる同居～』（原作：真霜ナオ氏／漫画：＠R氏／taskey）をもとに、2025年7月に実写ドラマ化した作品の続編。 元極道の若頭で、冷徹な顔の裏に甘い顔を隠す小田切蓮役を戸塚、その恋人で、キケンな愛に翻弄（ほんろう）されながらも絆を深めるヒロイン・菅原真琴役を紺野が続投する。

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幾多の試練を乗り越え、恋人同士として穏やかな同棲生活を始めた2人。 社内では上司と部下という秘密を抱えながらも、同じ時間を重ねるごとに、かけがえのない絆を深めていく。 しかし、幸せの絶頂で突きつけられるそれぞれの過去、交錯する想い、そして再び忍び寄る不穏な抗争の気配。 個性豊かなキャスト陣が彩るスリリングな人間模様と、最高に甘くて危険なラブ・サスペンスを描く。

同楽曲は一度聴いたらクセになる刺激的でスイートなラブソング。 メンバーの五関晃一が「勢いもありつつキャッチーな曲で、ドラマの臨場感もより高めてくれると思います。 ぜひドラマと合わせてドキドキハラハラしてください！ 」と呼びかけている。