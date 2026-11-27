株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパンフェススタイルで全6組が圧巻のステージを披露！各アーティストによるアニメミュージックのスペシャルカバーが実現し、プレミアムな一…

株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパンアニメ専門チャンネル「アニマックス」を運営する株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：滝山 正夫、以下、アニマックス）は2026年11月20日（金）に株式会社NTTドコモ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：前田義晃、以下「ドコモ」）との共催で横浜アリーナ（神奈川県横浜市）にて「東武鉄道 presents ANIMAX MUSIX 2026 supported by Lemino DAY1（以下、ANIMAX MUSIX 2026 DAY1）」を開催しました。 2009年のスタート以来、「アニメミュージックの魅力を世界へ」をコンセプトに掲げてきたアニメミュージックの祭典「ANIMAX MUSIX」。2026年は2Days開催！

今年はそれぞれ異なる魅力を持つ2日間をお届け。 DAY1は、熱狂のステージを体感するフェススタイル！ アーティストによる圧巻のパフォーマンスが、会場を熱く盛り上げました。 そんな「ANIMAX MUSIX 2026 DAY1」の模様をお伝えいたします！

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記念すべきトップバッターを飾ったのは岸田教団&THE明星ロケッツ。2027年3月には結成20周年を迎える彼らは、重厚なバンドサウンドと疾走感あふれるロックナンバーが持ち味。