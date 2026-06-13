『本好きの下剋上』と『とんがり帽子のアトリエ』がコラボ！描き下ろしビジュアル公開、原作者対談も実現

放送中のテレビアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』と『とんがり帽子のアトリエ』がコラボレーションし、描き下ろしコラボビジュアルが解禁された。あわせて、原作者の香月美夜氏と白浜鴎氏による対談も公開。それぞれの主人公ローゼマインとココが魅力のビジュアルに加え、両作品の世界観が融合。両氏はお互いのファンであることを公言し、アニメの感想やキャラクターの魅力、アニメ化への思いを語り合った。両作品は国内外で数多くの受賞歴を持つ人気シリーズである。

テレビ アニメ 『 本好きの下剋上 領主の養女』（毎週土曜 後5：30、日本テレビ／毎週月曜 後9：25、TOKYO MXほか）とテレビ アニメ 『 とんがり帽子のアトリエ 』（毎週月曜 後11：00、TOKYO MXほか）が コラボ レーションし、描き下ろし コラボ ビジュアルが解禁された。

あわせて、香月美夜氏（「本好きの下剋上」原作)・白浜鴎氏（「とんがり帽子のアトリエ」原作）による対談が両作品のアニメ公式サイトにて公開された。 ビジュアルには、それぞれの作品の主人公であるローゼマインとココが、お互いのキーアイテムである魔円手帳と本を手に、きらきらとした表情を浮かべる好奇心旺盛な可愛らしい姿が。 そして、そんな仲睦まじい2人の様子を後ろからフェルディナンドとキーフリーが見守る、今回のコラボのために特別に描き下ろされた、それぞれの作品の世界観が交わる1枚となっている。

対談では、かねてよりお互いのファンだと公言し、SNS上やプライベートでも交流のある2人が、放送中のそれぞれのアニメへの感想や、キャラクターの魅力、原作者としてのアニメ化への取り組み方などをたっぷり語り合う。 テレビアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』は、香月氏が手掛ける、シリーズ累計1300万部突破のビブリア・ファンタジー小説『本好きの下剋上～司書になるためには手段を選んでいられません～』（TOブックス刊）が原作。2018年、2019年、2023年には「このライトノベルがすごい！

」（宝島社刊）の単行本・ノベルズ部門で第1位を獲得し殿堂入りを果たす。2025年には第56回星雲賞で「日本長編部門（小説）」を受賞。 全世界20ヶ国以上で翻訳出版もされている大人気作。 アニメーション制作はWIT STUDIOが担当している。 テレビアニメ『とんがり帽子のアトリエ』は、白浜氏が手掛ける、講談社『モーニング・ツー』にて大好評連載中の王道魔法ファンタジー作品が原作。2016年に連載をスタートし、現在コミックスが第16巻まで発売中（国内）。

全世界でのコミックス累計発行部数は900万部を突破しており、フランスやスペイン、韓国そのほか各国で漫画賞を受賞しているほか、2020年には米国アイズナー賞『最優秀アジア作品賞』を受賞





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