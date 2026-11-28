フジテレビ系バラエティー番組『新しいカギ』（毎週土曜 後8：00）が28日に放送され、今年の大みそか（12月31日）に午後6時から10時までの4時間SPが決定したと発表した。同番組にとって2年連続の…

フジテレビ系バラエティー番組『新しいカギ』（毎週土曜 後8：00）が28日に放送され、今年の大みそか（12月31日）に午後6時から10時までの4時間SPが決定したと発表した。 同番組にとって2年連続の大みそか特番となる。

番組内では放送内容についても明かされ、人気企画「学校かくれんぼ」を放送するとした。 また『新しいカギ』の放送後に、お笑いコンビ・霜降り明星の粗品がMCを務める『ツッコミ芸人No.1決定戦 ツッコミスター』が放送されることも明かされ、粗品も「うれしいわ」と語っていた。 2021年４月にレギュラー放送がスタートした『新しいカギ』は、霜降り明星（せいや、粗品）、チョコレートプラネット（長田庄平、松尾駿）、ハナコ（菊田竜大、秋山寛貴、岡部大）がメインキャストを務める総合お笑いバラエティー番組。

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昨年7月20日、21日に放送した『FNS27時間テレビ』では3組が総合司会を務め、「日本一たのしい学園祭！ 」をテーマに、笑いあり涙あり、青春感満載の27時間を展開。 また今年の同局の大みそか特番として、お笑いコンビ・霜降り明星の粗品がMCを務める『ツッコミ芸人No.1決定戦 ツッコミスター』が年またぎで放送されることが発表されていた。