【アニメイトタイムズ】2026年10月4日（日）より、TOKYO MX、ABCテレビ、WOWOW、AT-Xにて放送中のTVアニメ『彼方から』。第9話「覚醒」より、あらすじ＆先行場面カットが解禁となりました！ 関連記事 彼方から ...

ごく普通の日々を送っていた女子高生‧立木典子は、ある朝見た不思議な夢に誘われるように、見知らぬ異世界へと迷い込んでしまう。 言葉も常識も通用しないこの世界で、行く当てもなく彷徨う典子を救ったのは、たった一人で旅を続ける渡り戦士‧イザークだった。

時を同じくして、世界中では「破壊をもたらす“天上鬼”を目覚めさせる者が現れる」「どの国よりも早く手に入れろ」と囁かれていた。 目覚めとは、そして天上鬼とは何なのか⸺その答えを知るかのように、イザークは典子を見て呟く。

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「この娘を殺さなければならない」言葉も文化も異なる二人の間には、それでも少しずつ小さな絆が芽生えていく。 そんな二人は、やがて壮大な運命の渦へと飲み込まれていく⸺。

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作品名彼方から放送形態TVアニメスケジュール2026年10⽉4⽇（⽇）～TOKYOMXほかキャスト立木典子：黒沢ともよイザーク・キア・タージ：熊谷健太郎ラチェフ：梅原裕一郎ケイモス・リー・ゴーダ：竹内栄治ガーヤ：斉藤貴美子ゴーリヤ：宮澤正アゴル：中野泰佑ジーナハース：伊藤美来スタッフ原作‧脚本監修：ひかわきょうこ「彼方から」（白泉社）監督：阿部記之シリーズ構成：たかすぎ梨香キャラクターデザイン：安彦英二美術監...