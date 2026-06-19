『屍姫の夢』が大型アップデートで日本語ローカライズを改善、新DLC「神明の三尸」も発売

美少女パーティ構築ローグライトゲーム『屍姫の夢』が6月19日に大型アップデートを実施し、日本語ローカライズを大幅に改善した。また、新DLC「神明の三尸」の発売と20%オフセールも実施。Steamユーザーレビューでは93%好評。

本作『 屍姫の夢 』は、 パーティ構築 型 ローグライト ゲーム である。 主人公は、かつてその邪悪さゆえに封印された存在「屍姫」として描かれる。 墓荒らしにより封印が解かれた屍姫は、世界中から自らの傀儡となる亡者を集め、完全復活を目指して戦いを繰り広げる。

ゲームシステムでは、美少女キャラクターを「コレクション」してパーティを編成し、各キャラクターおよびアイテム「法宝」のシナジーを活用しながらステージを攻略していく。 プレイヤーは30種類以上のキャラクターと100種類以上の法宝を組み合わせ、戦闘力を徐々にインフレさせていく。 Steamユーザーレビューでは、現時点で1683件のレビューのうち93%が好評となり、「非常に好評」のステータスを獲得している。 パブリッシャーINDIECNは2024年6月19日に大型アップデートを実施し、日本語ローカライズを大幅に改善した。

さらに、最新DLC「神明の三尸」を同時発売し、リリースから1週間限定で20%オフセールを開催している。 このアップデートにより、英語・日本語への完全ローカライズが実現され、従来指摘されていた日本語翻訳の不自然さが解消された。 また、ゲーム全編にわたる日本語フルボイス音声が収録され、妖艶な作風を日本語でも堪能できるようになった。 本作は、シナジーを重視したパーティ構築の深さと、ローグライトならではの繰り返しプレイの楽しさが融合したタイトルとして高い評価を得ている。

アップデートとDLCの追加により、ゲーム体験がさらに充実し、幅広いプレイヤーに推奨される作品となっている





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屍姫の夢 ローグライト パーティ構築 アップデート DLC

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