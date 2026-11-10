『小麦とバターと復讐と』第6話、優吾の知られざる過去が明らかに

伊原六花主演の水ドラ★イレブン『小麦とバターと復讐と』第6話では、七五三掛龍也演じる優吾の過去が明らかになります。ミチルが下す人生を左右する決断と、物語の行方に注目です。

カンテレ ・フジテレビ系の 水ドラ★イレブン 『 小麦とバターと復讐と 』が、11日に第6話を放送する。主演は俳優の 伊原六花 で、優吾役として 七五三掛龍也 （Travis Japan）が出演している。放送は毎週水曜の後11時からで、第6話では優吾の知られざる過去がついに明らかになる。放送に先駆けて、七五三掛が注目ポイントを語った。

原作は、カンテレがSTUDIO MIXERと共同製作した同名のタテヨミ漫画である。作品には不倫や復讐、タイムリープに加えて、人生の再挑戦やピュアな恋愛が描かれている。ドラマはこれらの要素を通じて、主人公たちの心の動きを丁寧に追う構成となっている。

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第5話で描かれたミチルと優吾の関係の変化

先週放送の第5話では、ミチル（伊原）が料理対決番組『極みの料理人』で優勝した。祝福ムードに包まれるなか、ミチルはハルナ（トラウデン直美）が企画した祝勝ランチに参加する。しかし思いがけない出来事をきっかけに、ミチルは優吾と2人きりで過ごすことになる。

優吾に連れられて訪れた山奥のパン工房で、ミチルはパン職人の成田雅美（美保純）と出会う。長年パン作りと向き合ってきた雅美の言葉に触れたミチルは、自身の原点ともいえる「パンが好き」という気持ちを改めて見つめ直した。

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一方で、賢人（味方良介）も現れ、優吾との間に緊張が走る場面があった。ミチルを取り巻く人間関係にも大きな変化の兆しが見え、それぞれの思いが交錯する展開となった。

料理教室で明らかになった優吾の家族と過去

人気料理番組『極みの料理人』での活躍をきっかけに、ミチルは少しずつ夢への道を切り開いている。そうしたなか、優吾の料理教室に日本料理の名店「小林」の女将、小林ヤエ（朝加真由美）が現れる。

さらに、優吾がその店の跡取りであり、ヤエの孫であることが明らかになる。教室は騒然となり、どこか張り詰めた空気が漂う中で思いがけないトラブルが発生した。ミチルは冷静な判断力でその場を支え、一連の出来事を通じて、これまで知らなかった優吾の過去や胸の内に少しずつ触れていく。

ミチルと優吾が2人である思い出の料理を作ったことをきっかけに、優吾の中で止まっていた時間が少しずつ動き出す。優吾は長年目を背けてきた過去と向き合う決意を固めるという。

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ミチルの運命を動かす決断と新たな波乱

自分にとっての本当の幸せとは何か、進むべき道はどこにあるのかを問い続けたミチルは、人生を左右する大きな決断を下す。第5話の最後では、優吾の過去に関わる謎の女性が姿を現し、新たな波乱を予感させる形で幕を閉じていた。

さらに第6話では、テレビ局プロデューサーの卜部律（小手伸也）がミチルの前に現れる。卜部はミチルの人生を揺るがす衝撃の事実を告げ、予想もしなかった告白によって彼女の運命は再び大きく動き始める。

七五三掛は、これまでミチルを支える優吾の姿が多かったと語る。第6話では、優吾の過去や家族のことなど、今まで見えていなかった彼の一面が描かれる。それはミチルだからこそ引き出せた部分でもあり、2人の関係がさらに深まっていく回になっているという。