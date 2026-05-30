『名探偵コナン』と『名探偵プリキュア！』の夢のコラボが実現！ 声優陣が語る共演の魅力

『名探偵コナン』と『名探偵プリキュア！』という二つの人気シリーズの共演が実現した。インタビューでは、出演声優がコラボの驚きと楽しさを語り、それぞれの作品の魅力が融合した特別なエピソードについて言及している。

え、誰か変身するの!? ……もしかして蘭姉ちゃんが!? ……なんて。 TV局を越えて、制作会社を越えて実現する コラボ があるとは思ってもみませんでした。

正に、歴史に残る大事件です（笑）。 長きに渡り愛され続けているプリキュアとの共演は嬉しいことです。 私もプリキュアだったことがありますしね（ダークですけど）。 どんなお話になるのか、名探偵同士どう関わっていくのか楽しみにしていました。

どこでどんなシチュエーションであっても、キャラクターは変わらないので、お芝居上で意識したことは特にはありませんでした。 強いて言えば、マイクワークですね。 二つのお話をそれぞれのホームスタジオで収録したのですが、やはり初めてのところは勝手がわからなくて、少し緊張感が上回りましたね。 収録自体は休憩中にお喋りしながら、楽しく終えました。

いつも応援ありがとうございます。 私たちと同じで、皆様もコラボと聞いて驚かれたと思います。 それぞれの世界に「名探偵」たちがどう存在するのか、どう描かれるのか……。 もちろん、推理シーンも見ごたえあります！

いつもと違った世界を行き来する「名探偵」の共演をお楽しみください。 実は「名探偵プリキュア！ 」というタイトルを初めて聞いたときから、いつか「名探偵コナン」と関われたら素敵だな…！ と思っていたので、今回プロデューサーさんからコラボのお話を伺ったときは、思わず大きい声が出てしまいました！

そして「名探偵コナン」にキュアアンサーとして出演させていただくことも知り、憧れの大先輩の方々とご一緒させていただけることがとても光栄で、胸が高鳴りました。

「名探偵コナン」の世界にプリキュアが登場するというとてもワクワクする展開ではありますが、キュアアンサーらしさはそのままに「名探偵コナン」の世界観に溶け込むように意識して演じさせていただきました。 キュアアンサーだけど、普段のキュアアンサーとは少し異なる……？ いつもとは一味違う彼女が見られるかもしれません！

「名探偵コナン」「名探偵プリキュア！ 」お互いの魅力がギュッと詰まったお話になっていますので、是非どちらの作品も視聴していただけたら嬉しいです。2つの異なる世界で活躍している名探偵が一緒に謎を解くという奇跡の瞬間を見届けましょう





owarai_natalie / 🏆 25. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

名探偵コナン 名探偵プリキュア コラボ 声優 アニメ

United States Latest News, United States Headlines