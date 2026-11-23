俳優・中村蒼が主演を務め、渋谷凪咲と秋谷郁甫が共演する日本テレビ系10月期月曜プラチナイト・ドラマDEEP『十六夜膳房（いざよいぜんぼう）』（毎週月曜 深0：24～）の第7話が、今夜23日に放送され…

俳優・中村蒼が主演を務め、渋谷凪咲と秋谷郁甫が共演する日本テレビ系10月期月曜プラチナイト・ドラマDEEP『十六夜膳房（いざよいぜんぼう）』（毎週月曜 深0：24～）の第7話が、今夜23日に放送される。

放送に先立ち、場面写真とあらすじが解禁された。 原作は、日本テレビ系バラエティー『月曜から夜ふかし』などのプロデューサーを務める徐真然氏の同名小説。 物語の舞台は、満月の次の日、わずかに月が欠け始めた十六夜の「黄泉の食堂」。 そこには、孟婆（中村）と呼ばれる料理人がおり、現世の後悔を消し去り、あの世へ送り出すため、人生で忘れられない一皿を振る舞っていた。

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訪れる人（死者）それぞれの後悔や未練をおいしい料理で包み込み、しがらみや執着から解放していく、切なくほろ苦いヒューマン・グルメ・ファンタジーとなる。 第7話で「黄泉の食堂」を訪れるのは、大西礼芳演じるがん患者・磯村知恵（大西礼芳）。 がんで闘病中、白粥しか食べられなかった知恵は、孟婆が二日酔いの閻魔王（秋谷郁甫）に作ったおかゆを見て「これ、ください」と最後の一皿に注文する。

「味気ないですよね。 おかゆって…」と一口食べただけでさっさと転生しようとする知恵。 そんな知恵の心残りを探ろうと、孟婆は「僕がいくつか料理をお作りしますので、召し上がってみてください」と提案する。 親子丼に麻婆豆腐、唐揚げ、焼きそばなど、数々の料理を振る舞う中、知恵の目が苺のショートケーキに向く。

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知恵がずっと目を背けてきたのは、ショートケーキの苺のように華やかで愛される親友・しおり（石川恋）だった。 一体2人の間で何があったのか。 入院中のシーンで食事制限をしていたという大西は、『黄泉の食堂』で6種類もの料理を食べる撮影を終え、「いっぱい食べさせていただいて幸せです！ 」と笑顔。

中村も、「過去一、たくさん作りました！ 」と答え、今夜の放送について「友達とは何なのか？ を考えさせてくれる物語」と、口をそろえて見どころを語った。