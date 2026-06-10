『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』のリバイバル上映が決定！

2012年公開の『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語』と『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ 永遠の物語』、2013年公開の『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆の物語』の3作品のリバイバル上映が決定しました。

『 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ 〈ワルプルギスの廻天〉』の公開に先駆けて、2012年公開の『 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語』と『 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ 永遠の物語』、2013年公開の『 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆の物語』の3作品の リバイバル上映 が決定！

TVシリーズを新たに再編集した劇場版三部作の前編。 大好きな家族がいて、親友がいて、時には笑い、時には泣く、そんなどこにでもある日常。 見滝原中学校に通う普通の中学二年生、鹿目まどかも、そんな日常の中で暮らす一人。 ある日、彼女に不思議な出会いが訪れる。

この出会いは偶然なのか、必然なのか、彼女はまだ知らない…。 作品名は『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語』、放送形態は劇場版アニメシリーズ、魔法少女まどか☆マギカのスケジュールは2012年10月6日（土）です。 キャストは鹿目まどか：悠木碧、暁美ほむら：斎藤千和、巴マミ：水橋かおり、美樹さやか：喜多村英梨、佐倉杏子：野中藍、キュゥべえ：加藤英美里などです。

スタッフは原作：MagicaQuartet、総監督：新房昭之、脚本：虚淵玄（ニトロプラス）、キャラクター原案：蒼樹うめ、監督：宮本幸裕、キャラクターデザイン：岸田隆宏、谷口淳一郎、総作画監督：谷口淳一郎、山村洋貴、副監督：寺尾洋之、アクションディレクター：阿部望、神谷智大、異空間設計：劇団イヌカレー、美術監督：内藤健、美術設定：大原盛仁、色彩設計：日比野仁、滝沢いづみなどです





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劇場版 魔法少女まどか☆マギカ リバイバル上映 TVシリーズ 再編集 劇場版三部作

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