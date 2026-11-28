テレビ東京で28日午後6時半から『出川哲朗の充電させてもらえませんか？』が放送される。

今回は、兵庫県高砂市の生石神社から出発し、有馬温泉を経て丹波篠山市の丹波篠山渓谷の森公園を目指す充電旅。 出川と熊谷Dは“石の宝殿”でパワーをもらい電動バイクで早速出発すると、初登場よしこ（ガンバレルーヤ）と合流。

県道20号を三木市方面へ向かっているとコンビ結成の秘話が明らかになる。 三木市に突入すると出川と熊谷Dのバッテリーが切れ、よしこ一人で充電場所を探すことに。 持ちネタを披露するがまさかの事態になる。 充電のお礼に芋掘りと生姜の収穫をさせてもらった一行は教えてもらった中華料理店へ。

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名物の“酢豚”と“豚玉めし”を堪能し、遭遇したお祭りで神輿担ぎも初体験。 立派な庄屋のお屋敷で充電させてもらった後、神戸市へ突入する。 しかし、気温が下がる中で晩ご飯の店がなかなか見つからず、民家もない真っ暗な森の中で充電が残りわずかになる。 ついに熊谷Dとよしこもバッテリーが切れ、出川一人で先に進むと奇跡的に飲食店を発見する。