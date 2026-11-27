黒川智花と白洲迅が『再生のウズメ』第9話の放送を前にインタビュー。ニューヨークでの経験や共演者からの刺激を語った。社会復帰を描く物語のクライマックスへ向けた思いを明かす。

東海テレビ とフジテレビ系で放送中の土曜ドラマ『 再生のウズメ 』の第9話が、来たる28日に放送されることが決定した。主演の俳優・ イモトアヤコ が演じる元子役から引きこもりとなった40歳の主人公、田村ウズメが便利屋での仕事を通じて社会とのつながりを取り戻していく過程を描く本作は、全10話のうちクライマックスへと向かう重要な局面を迎えている。放送を前に、興梠の元恋人・上杉茉莉花を演じる 黒川智花 と、興梠役の 白洲迅 がそれぞれインタビューに応じ、役柄への深い理解や自身の人生の転機について語った。

黒川智花が語る茉莉花の繊細な心情とニューヨークでの発見

黒川智花は、元恋人であるロギーの別れた後にも彼の変化を静かに見守り、気にかけている茉莉花の心情について分析した。彼女は、茉莉花がロギーの優しさや不器用さ、そして誠実さを熟知しているが故に、別れた後もつい気になってしまう存在であると説明。他人を思いやることから行動を始める茉莉花にとって、ロギーへの思いから様々な感情が交錯する様子を丁寧に表現することに取り組んでいると意気込みを語った。第9話ではロギーと茉莉花が向き合うシーンがあり、市役所職員時代から徐々に変化していくロギーを理解し、距離感を見守りつつ、自分の意思で新たな一歩を踏み出そうとする彼女を応援してほしいとメッセージを送った。

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自身の人生の転機については、黒川が挙げたのがニューヨークでの生活経験である。年齢や国籍、価値観、生き方が異なる人々がそれぞれのスタイルで暮らす環境に身を置くことで、無意識にしまっていた自分の一面を少しずつ出せるようになったと振り返った。ありのままの自分を受け入れてくれる人たちに出会えたことで、自分らしくいられる喜びを実感したという。人との出会いや繋がりによって自分自身を取り戻し、新たな一歩を踏み出していく『再生のウズメ』の物語とも重なる部分があると作品との共通点を感じ取った。人生で立ち止まったときに支えになったのはこれまで出会ってきた人たちであり、作品を通して人との出会いが自分らしさの再発見や新たな一歩のきっかけになることを改めて実感したという。

白洲迅が語る壁を取り除いたウズメとの出会いと現場の空気

ウズメの再生を支えながら自身も変化してきたロギー役の白洲迅は、ロギーの「再生」について語った。様々な過去を抱え、人と距離を置いて壁を作っていたロギーが、ウズメとの出会いによってその壁がなくなり、忘れていた本来の自分を取り戻していったのが再生であると分析した。共演者からの刺激も大きく、特にイモトアヤコとの出会いは大きかったと述べた。他の共演者も含め、芝居に対する向き合い方や誠実さを考えさせられる現場であったという。今回がほぼ初めての現場となる晃太朗の姿を見ることで、自分もいろんなことに立ち返ることができたと述懐した。

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普段から気をつけていても忘れかけていた基本的な部分、例えば役への向き合い方、台本の読み方、セリフの覚え方などに気づかされ、芝居の原点に立ち返ることができた現場であったと白洲は振り返った。第8話で「救ちゃん」の仲間に「助けてほしい」と打ち明けるシーンについては、ロギーにとって言葉にするハードルが非常に高かったため、ちゃんと言えるか不安もあったという。しかし、空気のいい現場でみんなと仲良くなっていたこともあり、いざそのシーンになって一人ずつ顔を見たら自然と言葉がこぼれ出たと感じたと明かした。この共演者たちとの関わりが、ロギーというキャラクターの深みに到達するための重要な要素となっていた。

第9話の展開：町田奈央からの写真とウズメの奔走

第9話では、かつて興梠が市役所時代に支援していた元引きこもりの女性・町田奈央（鈴木結乃）から、かつての約束であった「羽の生えた猫の写真を撮る」という旨を示す一枚の写真が届く。この出来事を通じて、SOSを感じ取った興梠のために、同じ引きこもり経験者であるウズメが奈央が働く清掃会社にアルバイトとして潜入する展開となる。ウズメは奈央との心を開こうと奔走し、人とのつながりを重視する物語のテーマがさらに具体化していく。原作は漫画家・天堂きりん氏の同名コミック（祥伝社／『FEEL YOUNG』連載中）の実写化であり、何歳からでも人生はやり直せるという希望と再生のメッセージをつむいでいる。毎週土曜 後11：40に放送され、28日は深0：00に特別編成される。