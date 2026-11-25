コーエーテクモゲームスは11月25日、 歴史シミュレーションゲーム『信長の野望･飛翔』を2027年3月12日に発売すると発表した。

なお、本作は当初Nintendo Switch向けにも発売予定だったが、先月11月に対応機種の見直しがおこなわれ、同バージョンは発売中止となっている。 『信長の野望･飛翔』は、歴史シミュレーションゲーム『信長の野望』シリーズの最新作だ。

プレイヤーは戦国大名となり、優秀な武将を集めながら領地を開発・拡大させ、天下統一を目指す。 本作に登場する武将たちは、それぞれの戦う理由である大義名分を掲げることが特徴で、敵も味方も巻き込んだ虚々実々の戦国体験を実現するという。 本作には、シリーズ初となる「ストーリーモード」が搭載。 織田信長の一生を追いながら、本作の遊び方や戦国時代の知識を学ぶことができるモードだ。

Also read デル・テクノロジーズ、当会計年度第3四半期の業績を発表

また、城下町を作れる「町づくり内政」要素が約20年ぶりに復活。 進化したグラフィックで表現された自分だけの城下町を自由に開発でき、城下町への施設の配置によって、資源収入の効果が変わっていく。 本作においては、「公式生放送 第1回」が11月4日に予定され、この中で発売日が発表される予定となっていたが、直前になって放送延期。 より良いユーザー体験を届けるために、発売日および対応機種を含めた見直しをおこなうと説明された。

Advertisement

その後、先述したようにNintendo Switch版の発売中止が』は、PC（Steam）/Nintendo Switch 2/PS5向けに2027年3月12日発売予定だ。 本日21時頃より予約受付が開始される。