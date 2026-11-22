俳優の多和田任益が神蔵蓮太郎／仮面ライダーシノビ役で主演する伝説の仮面ライダーシリーズ『仮面ライダーシノビ』の“最終回”となる東映特撮ファンクラブ（TTFC）オリジナル作品『仮面ライダーシノビ 最終…

『仮面ライダーシノビ』“最終回”『仮面ライダーシノビ 最終忍POW!!! 』ポスター（C）東映特撮ファンクラブ （C）石森プロ・東映 俳優の多和田任益が神蔵蓮太郎／仮面ライダーシノビ役で主演する伝説の仮面ライダーシリーズ『仮面ライダーシノビ』の“最終回”となる東映特撮ファンクラブ（TTFC）オリジナル作品『仮面ライダーシノビ 最終忍POW!!!

』（12月27日配信）。 新予告映像（30秒）とポスタービジュアルが解禁となった。 解禁となった新予告映像（30秒）には先日解禁になったばかりの仮面ライダー聖（セイント）シノビ、今回解禁の藍染カレン演じる新キャラクターの姿も。 最終話のタイトルは「希望か絶望か！

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最終決戦忍ポウ！ の巻」の名にふさわしいクライマックス感たっぷりの映像となる。 今回解禁されたポスタービジュアルには、高貴な紫と白の装甲に黄金の手裏剣をまとったパワーアップフォーム・仮面ライダー聖（セイント）シノビが大きく登場。

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「宿命を斬り裂け。 聖なる力（セイント）、ここに覚醒！ 」のコピーとともに、仮面ライダー史上において希有な長い時を経て迎える“最終回”にふさわしい壮大なビジュアルが完成した。 また、『仮面ライダーシノビ』のフィナーレを飾る新キャラクターを演じるのは、俳優・モデルとして幅広く活躍する藍染カレン。

予告映像では、豪奢な和洋折衷の衣裳に身を包み、不敵に微笑む妖艶な姿を披露する。 圧倒的な存在感を放ってシノビ＆ハッタリたちの前に立ちはだかる「玉梓」を熱演する藍染カレンから、出演にあたってコメントも到着した。