プレスリリース 『三國志 真戦』特別シナリオ「漢焔不滅」11月21日（土）開幕！★5武将「何氏」を無料で獲得できるほか、SP曹操記念PVや声優・間宮康弘さん特別インタビュー動画も公開！

「陣営転換」では、「群雄併起」または「漢室振起」を通じて、一部の武将を「群」陣営から「漢」陣営に、または「漢」陣営から「群」陣営に変更できます。 「奇謀武略」では、各部隊が「整軍」「強攻」「謀算」「堅牢」「攪乱」の5種類の作戦方略から1つを選択し、「奇略カード」を装備することで強化効果を得ることができます。

武将3名を編制し、現在の兵力が最大兵力の65％以上の場合に効果が発動します。 各作戦方略では、2種類の奇略カードを使用できます。 奇略カードには「勇」「謀」「輔」「策」「済」の5種類のタイプがあり、それぞれ異なる戦闘効果があります。 各タイプには6枚の普通奇略カードと2枚のレア奇略カードが存在します。

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効果は各ターン開始時に発動します。 君主様ならではの戦略で、部隊の潜在能力を最大限に引き出しましょう！ 君主様は1部隊を神兵部隊に任命し、専用の神兵予備軍・志願徴兵枠を利用して固有能力を開放できます。 高地への奇襲や神兵舎の建造で敵陣に攻め込めるほか、河岸砦の建造により友軍の上陸・水上進入と行軍時間の短縮が可能です。

また、予備兵の補充や専用の徴兵隊列によって、銅貨を節約しながら兵力を整えられます。 義盟には「小盟」「大盟」「強盟」「雄盟」「霸盟」の5つのランクがあり、メンバー同士の協力によって義盟を発展させることができます。 同盟全体での連携に加え、義盟ごとの特性を活かした戦略も重要になります。 『三國志 真戦』に関する情報や各種キャンペーンについては、随時公式Xにてお知らせしています。

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ぜひフォローして、最新情報をチェックしてください！ 新たな戦場で繰り広げられる、知略と駆け引きが交錯する戦い。 仲間たちと力を合わせ、後漢末期の乱世を勝ち抜きましょう！ 『三國志 真戦』は、Qookka Entertainment Limitedがコーエーテクモゲームスの監修の下で開発したスマートフォン向けゲームアプリです。

「三國志」シリーズ原作の遊び方をしっかりと継承しています。 本作では、「策略で公平な対抗」と「リアルな戦場ルール」という2大革新ポイントを実現することで、プレイヤーは誰とでも公平に戦うことができます。 プレイヤーが選択した戦略と戦術の優劣が、如実に戦闘結果に反映されるため、「課金すれば強くなる」というゲームデザインは一切ありません。 リアルな戦場環境では、臨機応変な頭脳が何よりも重要とされています。

さあ、三国乱世を生き残り、己の知略で頭角を現せ！ シリーズのユーザーも初めての方も、ぜひ本作『三國志 真戦』で、リアルな三国志戦場を体験してみてください！