フルリメイク作品『ロマンシング サガ3 デスティニーユナイテッド』にて、キャラクターやゲームシステムなどの最新情報が公開！

企業との買収競争に挑む「トレード」は、前述した「フルブライト」と出会うことで解放されます。 各地のエージェントから世界中の物件を買収し、所有物件の収益で資金を増やしながら、より多くの物件獲得を目指すゲームです。

物件は5つの業種に分かれており、買収中にも変動する「景気」によって出資要求やグループ技の金額が変化。

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「かけひき技」や、ゲージを溜めて発動する「グループ技」を駆使することで有利に進めることができ、物件を増やすほど使える技や報酬も広がります。 なお、トレードの難易度は「オリジナル」「ノーマル」「カジュアル」から選択でき、メニュー画面の「オプション」からいつでも変更可能です。 大会ごとに登場する相手やルール、難易度が異なるため、パーティを鍛えて順番や戦い方を工夫して攻略します。 優勝するとアイテムやオーラムなどの報酬を獲得できます。