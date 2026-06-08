『ルックバック』実写映画化に向けて！藤野と京本にファン必見の演技奮闘報告

藤野と京本が主役の実写映画『ルックバック』に向けて、俳優の出口と蒔田まりあが自信と熱い想いを語るインタビューをまとめた。興行成功が期待される中、二人の演技と作り手の信念に迫る。

2024年6月、国内外で大きな注目を浴びるアニメ映画『 ルックバック 』の実写化が実現し、4コマ漫画の人気人物・藤野と同級生・京本の魅力が映画界に新たな波を起こすこととなった。 今回、藤野役を担当した俳優・出口と京メ役を演じる 蒔田まりあ が、事前撮影やストーリーミーティングで語ったインタビューをまとめた。

まず、藤野の人気者として知られる出口は、３年間の映画とドラマ作品での演技経験を活かし、新しい役柄に挑戦している。 インタビューでは、インディーズで人気を集めた4コマ漫画『ルックバック』が実写化されることで、今までにない大きな責任感を持って演じていると語った。

「一人の撮影の時も、彩珠を思いながら頭の中でずっと一緒にいた」と出口は自身の演技プロセスを振り返り、実写化に向けていかに「自分らしさ」を演じるかに注目していると説明した。 特に、現場での表情や声の抑揚が「ここぞというシーンで見せる表情は圧巻である」と色濃いコメントを受けている。 一方、京本役をはじめとし、原作漫画の読者から大絶賛の蒔田まりあ。 彼女は映画『ハピネス』や『消滅世界』の主演経験を持ち、TBS日曜劇場『リブート』での活躍により、数多くのファンから注目を集めている。

実際に蒔田はインタビューで「是枝監督は原作漫画を読んだあとに私に会い、その際に『もしこの作品を撮れるときがきたら、京本を頼むよ』と告げていた」と語っている。 彼女は「出演が決まった時は、やっと実現するんだという高揚感と、原作がたくさんの人に愛されているからこそのプレッシャーがありましたが、撮影現場は温かい雰囲気で、夏希ちゃんの天真爛漫な存在が明るくしてくれた」と感謝の気持ちを述べた。 実写化計画は2024年6月に映画化され、興行収入が20億円を突破し、海外でも30か国以上で上映が予定されている。

さらに、昨年12月に是枝監督による実写化が発表されたことが大きな話題を呼び、両俳優の配役がファンの間で注目を集めている。 是枝監督は「初めての会いから4年の姿を観て驚き、演技の幅が大きく伸びた」と語り、出口の「自信と感情の表現力が{着実に}向上し、 : : : : : : : リキュイジール「 石子内マイケルの》、《銀河さ 博士名：より海ほ音「 」圧勝ら化学」 １１、船田さとみ落福（全作





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