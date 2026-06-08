『リボーン ～最後のヒーロー～』最終話：高橋一生が究極の一人二役、二人の光誠の対決と真実の結末へ

テレビ朝日系ドラマ『リボーン ～最後のヒーロー～』が最終話を迎える。高橋一生が主演し、主人公・根尾光誠とその転生後の野本英人という一人二役に挑戦。2012年にタイムスリップした光誠は、英人として下町の人々を守るため奔走するが、冷徹な現・光誠の invading により商店街は存続の危機に。そして「運命の日」に光誠が階段から突き落とされる事件が発生。友野達樹の失踪と共に、犯人探しが始まる。英人としての光誠と現・光誠の直接対決、そして全ての謎の真相が今夜明かされる。

俳優・ 高橋一生 が主演を務めるテレビ朝日系ドラマ『リボーン ～最後のヒーロー～』（毎週火曜 後9：00）の 最終話 が本日9日に放送される。 本作は、富と名声を手にした上流階級の男・根尾光誠（高橋）が、ある日突然、借金まみれの下町商店街で暮らす青年・野本英人へと転生する。

その舞台は、時代を遡った2012年の世界だった。 まるで異なる人格と立場を歩むことになった主人公は、生まれ変わったことの真の意味を探り、人生をやり直す「再生＝リボーン」の物語を繰り広げる。 高橋は、主人公とその転生後の姿という究極の一人二役に挑戦している。 物語は、英人が「未来の記憶」を武器に奔走し、池谷更紗（中村アン）の父・池谷金平（柳沢慎吾）が自ら命を絶つという悲劇的な歴史を阻止するも、現・根尾光誠が率いるNEOXISによる非情な仕打ちによって、英人懸命に守ってきたあかり商店街の存続の道が断たれる。

そして、英人の父・野本英治（小日向文世）は、あかり商店街の立ち退き受け入れを決意。 こうして土地を手に入れた現・光誠は、転生前の歴史に沿った銀行買収を達成し、勢いを増すが、その冷徹なまでの手法ゆえに周囲から人が離れ、次第に孤立を深めていく。 そんな光誠を崇拝し、その信念が変わっていないと信じていた友野達樹（鈴鹿央士）も、光誠の変わり果てた姿に失望。 そして、英人が以前から危惧していた行動に出る。

物語の核心にある「運命の日」、光誠が神社の階段から突き落とされる事件が発生。 友野が失踪したと知った英人、友野が犯人ではないかと疑い、急ぎ神社へ向かう。 そして、英人として転生した光誠と、現・光誠がついに直接対峙。 二人の光誠は何を語り合い、そこから見える真実とは何か。

光誠を襲った犯人は友野なのか、それとも他の存在なのか。 すべての謎が今夜、解き明かされ、誰もが予想しなかった衝撃的事実へと導かれる





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