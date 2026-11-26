大阪で開催された「モンスターハンターNowカーニバル 2026：大阪」の会場にて、スコープリー・エクスプロアの大隅栄氏とカプコンの砂野元気氏にインタビュー。回遊型リアルイベントの狙いや3年間の運営の手応え、電車プレイ対応、スコープリー買収後の開発体制などについて訊いた。

大隅と申します。 私は『モンスターハンターNow』にはプロジェクトの立ち上げ段階から携わっていまして、旧ナイアンティック時代から、カプコンさんとはご一緒させていただいています。

開発が始まったのが5～6年前なので、結構な時間を二人三脚で頑張ってきたという感じですね。 本作は位置情報を活用するゲームなので、最初のころは外に端末を持っていってテストをおこなっていたのですが、（コロナの流行で）自由に動きにくくなったことは記憶に残っています。 社会全体がそうだったわけですが、やはりハードルが上がった感覚は当時ありました。 株式会社カプコンにて、『モンスターハンターNow』のプロデューサーを担当している、砂野です。

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僕はカプコンに入社してから、ずっと「モンスターハンター」シリーズに携わっています。 初めて担当したのは、2019年にサービスを終了した『モンスターハンター フロンティア』でした。 僕は同作品にもプロデューサーとして携わっていたのですが、サービスの終了直前か少し前くらいに、当時のナイアンティックさんから、後の『モンスターハンターNow』になるプロジェクトのお話があり、そこから『モンスターハンターNow』も担当するようになりました。