筆者は、そんなカーニバル 2026：大阪の1日目を現地で取材した。本記事では、当日のイベントの様子と現地の盛り上がりについてお伝えする。

モンスターハンターNowカーニバル 2026：大阪（以下、カーニバル 2026：大阪）カーニバル 2026：大阪は、2024年に開催された「モンスターハンターNowカーニバル 2024：渋谷」に続く大阪のイベントだ。

「モンスターハンターNowカーニバル」は、プレイヤーが実際に開催地に赴いてゲーム内で狩猟をおこなう有料リアルイベント。 渋谷での第1回イベントは、2024年渋谷駅の周辺でイベントが実施され、合計約2万人のプレイヤーが参加した。 カーニバル 2026：大阪の会場は、JR大阪駅から少し南に下った心斎橋～難波エリア。 御堂筋を中心としたの1.5kmの区画に『モンスターハンターNow』関連のコンテンツやプレイエリア、コラボ施設が点在しており、散歩を楽しみながら本作を他のイベント参加者と一緒に遊べるようになっていた。

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今回筆者は、午前9時前からオープニングセレモニーが始まることもあり、早めに現地入りしたのだが、セレモニー会場の心斎橋ビッグステップには、到着時点でかなりの数の『モンスターハンターNow』プレイヤーが集結。 周辺の店舗が開店前だったこともあり、静かな街の一角に、熱いモンハン好きが集まるというリアルイベントらしい光景が発生していた。 初対面らしきプレイヤー同士が交流している光景もちらほらあり、イベントに参加する層の熱量の高さがうかがえた。