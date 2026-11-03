『メリーベリーラブ』第5話が4日放送へ 夏凛とユビンの関係に「ソム」の不安が浮上

水曜ドラマ『メリーベリーラブ』第5話の見どころが公開された。花火の夜に想いを通わせた夏凛とユビンだが、「ソム」という関係性を知った夏凛の不安が物語の焦点となる。

俳優の チ・チャンウク と 今田美桜 がW主演を務める、 日本テレビ と CJ ENM の共同制作による 水曜ドラマ 『 メリーベリーラブ 』の第5話が、4日に放送される。番組は毎週水曜の後10：00に放送されており、放送に先立って第5話の見どころが公開された。

第5話では、夏凛（今田美桜）とユビン（チ・チャンウク）が花火の下でキスを交わし、互いの気持ちを確かめ合った直後の甘い時間が描かれる。一方で、夏凛が韓国の恋愛文化にある「ソム」という関係性を知ったことで、2人の関係に新たな悩みが生まれていく展開となる。

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花火の夜から続く甘い時間と日韓の言葉が交わる会話

第5話の冒頭では、「好き」と気持ちを伝え合った夏凛とユビンが、ユビンに背負われた夏凛が夜空を見つめながら2人きりの時間を過ごす場面が中心となる。花火の余韻が残る中、二人の距離はこれまでになく近づいている。

見どころとして挙げられているのは、星、月、愛といった言葉を、韓国語と日本語を行き来させながら交わす甘酸っぱい会話である。言葉の壁がありながらも気持ちを伝え合おうとする2人のやり取りは、異なる文化を背景に持つ二人だからこそ生まれる独特の温度感を持つ場面として描かれている。

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この甘い時間の中で、夏凛は自分たちの関係をどう呼べばよいのかという問いに直面していく。好意を確かめ合った後も、関係の名前がはっきりしないことが、後の展開につながる伏線になっているといえる。

「ソム」という関係性が夏凛の心に不安を投げかける

夏凛は、韓国には「ソム（友達以上恋人未満）」というお付き合い前の段階の関係性があることを知る。そして、自分とユビンの関係が「ソム」なのではないかと疑い始めてしまう。好きという言葉を交わした後でも、相手にとって自分がどの位置にいるのかが見えないことが、夏凛の不安の中心にある。

一方、ユビンは夏凛がこうした関係性に不安を抱いていることに気づいていない。ユビンは「夜ごはん、一緒に食べよう」と屈託のない笑顔を向け、玄関で約束を交わす。その無邪気で甘い表情も、第5話の大きな見どころとして挙げられている。

ユビンの明るさと、夏凛の胸の内にある不安との間にはずれが生じており、そのすれ違いが視聴者に感情移入させる要素となっている。恋愛の進展を喜ぶ場面と、言葉にできない不安が交差する構成が、第5話の情感を形作っていると考えられる。

麻理とクナムの関係が居酒屋の場面で動き出す

第5話では、夏凛だけでなく、麻理（久間田琳加）の恋模様も描かれる。麻理は、クナム（ナム・ユンス）のことが好きだと気づいた直後に、居酒屋で一人思い悩む時間を過ごす。

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その居酒屋で、麻理は2人組の男性に絡まれてしまう。しつこい男性客に困っていたその時、クナムが現れる。夏凛とユビンの甘い関係が描かれる一方で、麻理とクナムの場面は、もう一つの恋の始まりを示す場面として位置づけられている。

韓国人女性ハン・シアの茶呂島案内が夏凛の自宅へ

夏凛は村長からの電話で、突然訪れた韓国人女性のハン・シア（イ・ヒョイン）の茶呂島案内を任されることになる。夏凛は島の名所を順に案内するが、シアは記録用の写真は撮るものの、島そのものに興味を示す様子は見せない。

そんなシアが見学を希望した場所は、夏凛の自宅周辺だった。夏凛の足音に気づいたユビンは「おかえり！」と満面の笑みで扉を開ける。しかし、そこで目にしたのは、夏凛ではなくシアの姿だった。島の案内を通じて生まれた夏凛の家との接点が、夏凛とユビンの関係にどのような影響を与えるのかが、第5話の大きな注目点となる。

ここまでの展開は、夏凛の恋の不安、麻理の恋の始まり、そしてシアの登場という三つの流れが重なる構成になっている。第5話は、それぞれの登場人物の感情が交錯する中で、4日の放送を迎える。