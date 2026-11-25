脚本は「I Love My Dad」のジェームズ・モロシーニ氏。製作のThe Arenaでは『餓狼伝説』『サムライスピリッツ』の映画化も進んでいます。

『メタルスラッグ』は、1996年にアーケードで登場した横スクロールの2Dアクションシューティングです。 プレイヤーは特殊工作隊員となって敵の軍事基地に乗り込み、捕虜の救出や秘密兵器の破壊に挑みます。

緻密で躍動感のあるドット絵や、兵器「メタルスラッグ」に乗り込んで暴れ回るアクション、随所に仕込まれたユーモラスな演出で、30年にわたって愛されてきたシリーズです。 Varietyによると、実写映画の製作はThe Arenaで、脚本は「I Love My Dad」で知られるジェームズ・モロシーニ氏が担当。 自ら脚本・監督・主演を務めた同作は、2022年のSXSW（サウス・バイ・サウスウエスト）で審査員大賞と観客賞に輝いています。 物語の主人公は、シリーズおなじみのマルコ、ターマ、エリ、フィオの4人です。

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はみ出し者の仲良し4人組が軍で“最もありえない部隊”となり、モーデン元帥の反乱をきっかけに、世界の危機に立ち向かう思いがけない英雄になっていく筋立てとのこと。 監督やキャスト、公開時期はまだ明らかになっていません。 The Arenaは、映画「トワイライト」「ハンガー・ゲーム」シリーズに携わったプロデューサーのエリック・ファイグ氏が設立した会社です。 Varietyによれば、SNKを傘下に持つサウジアラビアのMiSKグループなどの出資を受けて2025年10月に立ち上がり、SNKのゲームを題材にした企画を複数進めています。