『マテリアリスト 結婚の条件』現代の恋愛と結婚を描く新感覚ラブストーリー

セリーヌ・ソン監督最新作。マッチメーカーのヒロインが完璧な男性と元カレの間で揺れる。ダコタ・ジョンソン、クリス・エヴァンス、ペドロ・パスカル共演。

映画『 マテリアリスト 結婚の条件 』は、『パスト ライブス／再会』で国際的に注目された セリーヌ・ソン 監督の最新作であり、A24が製作を手がけるロマンティック・ラブストーリーです。 物語の中心は、ニューヨークの高級結婚相談所で働く敏腕マッチメーカー、ルーシー。

彼女はクライアントのために理想のパートナーを見つけるプロフェッショナルでありながら、自身の恋愛に対しては驚くほど冷静で、感情よりも資産価値を重視するマテリアリスト（物質主義者）として描かれています。 ルーシーは、クライアントの結婚式で出会った新郎の兄ハリーから熱烈なアプローチを受けます。 ハリーは身長180センチ、投資家として莫大な財産を持ち、学歴も家柄も人柄も完璧な、いわゆる「婚活市場のユニコーン」と呼ばれる存在。

理想的な条件を備えた彼との交際に踏み出す一方で、ルーシーは貧乏ながら俳優の夢を追う元カレのジョンへの想いも再燃させます。 二人の男性の間で揺れ動くルーシーの心情を通じて、現代社会における結婚観や恋愛観の複雑さを浮き彫りにします。 主演はダコタ・ジョンソンが務め、クリス・エヴァンスとペドロ・パスカルが共演。 ダコタは、計算高いがどこか脆さも見せるルーシーを繊細に演じ、クリス・エヴァンスはキャプテン・アメリカから一転、売れない俳優という等身大の役に挑戦。

ペドロ・パスカルは、圧倒的なカリスマ性と包容力でハリーを演じています。 監督のセリーヌ・ソンは、従来のラブコメディの枠組みを超え、恋愛と現実の狭間で葛藤する人々の本音を描き出すことに成功しました。 映画では、ルーシーがクライアントに完璧な条件を提示されるエピソードがユーモラスに挿入され、現代人が求める「理想の条件」の滑稽さや矛盾を風刺します。

特に、巨匠スティーヴン・スピルバーグの息子であるソーヤー・アヴェリー・スピルバーグが演じるクライアントは、過去の恋人4人の長所を組み合わせた完璧な相手を求めるという奇抜なリクエストをし、観客に笑いと共感を誘います。 一方で、ルーシー自身もまた、感情と合理性の間で苦悩する現代女性の姿を象徴しています。 彼女がジョンとの関係を振り返るシーンでは、愛があっても経済的な不安や将来設計の違いが障壁となる現実が描かれ、多くの観客が自身の経験と重ね合わせることでしょう。

本作は、単なる恋愛映画ではなく、資本主義社会における結婚の意味や個人の価値観を問いかける社会派的要素も含んでいます。 ルーシーがマッチメーカーとして顧客の条件を聞きながら、次第に本当の幸せとは何かを考え直すプロセスは、現代人にとっても示唆に富んでいます。 クリス・エヴァンスはインタビューで「恋愛映画でありながら、複雑な現実も反映されている」と語り、作品の奥深さを強調。 ダコタ・ジョンソンも「条件に合う人を探しがちだけれど、心のつながりも大事だと思う」とコメントしており、数字や条件だけでは測れない人間関係の大切さを訴えています。

『マテリアリスト 結婚の条件』は、笑いあり涙ありのエンターテインメント作品でありながら、観る者に深い考察を促す、新感覚のラブストーリーとして注目を集めています





sakigake / 🏆 88. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

マテリアリスト 結婚の条件 セリーヌ・ソン ダコタ・ジョンソン クリス・エヴァンス ペドロ・パスカル

United States Latest News, United States Headlines