個人開発者のThijs Simonian氏は11月17日、『マインクラフト』にて地球上のあらゆる土地を実寸大で再現する非公式プロジェクト「WorldCraft」を発表した。

とはいえ、全世界のデータを事前に生成しようとすると、そのサイズは約2ペタバイト（200万ギガバイト）に達するとのこと。 そのため「WorldCraft」ではオンデマンド、すなわちユーザーが訪れる場所を随時生成する形式をとっているそうだ。

筆者も実際にJava版 26.2で「WorldCraft」を訪れてみた。 サーバーはサバイバルモードに設定されているが、プレイヤーはスポーン時にエリトラと個数無制限のロケット花火を所持しているため、ワールドを自由に飛び回ることが可能だ。 そして「/go」コマンドのあとに、ワープしたい場所の住所をざっくり打ち込むと、その場所を検索してテレポートをおこなってくれる。

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ただし注意点として、各プレイヤーの場所はゲーム内のミニマップのほか、公式サイト上のマップでも表示されているため、たとえば自宅付近の住所を入力する場合などにはくれぐれも気を付けてほしい。 そのほか、ホットバーに所持している「World Discoveries」という本を右クリックすると、登録されているいくつかのランドマークへとテレポートすることができる。 この機能については、現時点ではサンフランシスコ全域とニューヨークの一部のみが対応しているようだった。