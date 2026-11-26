俳優の石原さとみが主演を務めるフジテレビ水10ドラマ『ポリティカルパン』（毎週水曜 後10：00）の最終話に超特急・小笠原海が出演することが決定した。

ドラマ『ポリティカルパン』に出演する小笠原海（超特急）（C）フジテレビ【写真】ビジュ爆発と話題に！

“女ルパン”を演じる石原さとみ 第8話では、新総理・玉矢吉実（たまや・よしみ／香取慎吾）が、難攻不落に思えたキングメーカー・小早川士郎（こばやかわ・しろう／草刈正雄）を権力の座から追い落とし、古い政治からの脱却を推し進めるも、終盤で独裁的な振る舞いを行うという衝撃の展開が描かれた。 12月2日に放送休止を挟んで、翌週9日放送の第9話と、16日放送の第10話（最終話）で、『ポリティカルパン』はついにクライマックスを迎える。 果たして、ニッポニアの行く末はどうなってしまうのか…？ そして、石原さとみ演じる大泥棒の弥生が勝負に出る。

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そんな第9話に、渡辺銀次（ドンデコルテ）、尾上寛之が、第10話に小笠原海（超特急）の出演が決定した。 音楽グループ・超特急のメンバーとして活躍する一方、俳優としても精力的に活動している小笠原。 映画『東京喰種 トーキョーグール』（2017年）で主人公の親友役を演じ、『アンナチュラル』では石原演じる主人公の義弟役を演じて注目を集めた。 そんな小笠原が登場するシーンもお見逃しなく。