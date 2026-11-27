推しがいれば、麻雀初心者でも楽しい！

また、テンパイまであと何手かを示す向聴（シャンテン）数も確認できます。 いまの手牌が上がりに近いのか遠いのかが一目でわかるため、攻めるか守るかを考えやすくなります。 役づくりも手助けしてくれます。

いまの手牌から作りやすそうな役の候補が出るので、「ここから何を狙えばいいんだろう」という初心者のつまずきを減らせます。 経験者にとっても見落としていた手役に気づくきっかけになるはずです。 モードも充実していて、操作や基本ルールを学べるコンテンツや、CPUと対戦するシングルプレイがあります。 まず練習してから、オンライン対局に進めます。

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サウンド面も気持ちよく作られています。 ボイスも豊富で、ホロライブのメンバーと実際に麻雀を打っているような雰囲気があります。 ホロライブの麻雀企画で思い出すのが、2023年3月2日に実施された「ホロライブポンコツ麻雀部」です。 ミリしらで麻雀に挑んだ大空スバルさん、さくらみこさん、姫森ルーナさん、雪花ラミィさんが「これ何!?