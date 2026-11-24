セガおよびアトラスは11月24日、『ペルソナ４ リバイバル』に関する新情報を公開した。

『ペルソナ4 リバイバル』は、2008年にPS2向けに発売された『ペルソナ4』のPS Vita移植版『ペルソナ4 ザ・ゴールデン』のフルリメイク作である。 対応プラットフォームはPS5/XBOX Series X|S/Nintendo Switch 2/PC（Steam/Microsoft Store）で、XBOX Game Pass向けにも配信予定。

両親の海外赴任によって稲羽市へと引っ越すこととなった主人公だったが、その地では連続殺人事件が発生。 時を同じくして、雨の日に消えたテレビの画面を見つめると運命の相手が映る「マヨナカテレビ」なる都市伝説も噂されることに。 主人公たちは「自称特別捜査隊」を結成して、事件を阻止する。 そんな本作では日常生活において、自称特別捜査隊メンバーや協力者とコミュニティと呼ばれる関係を築き、交流を深めていくことでさまざまな便利なコミュアビリティを獲得できる。

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今回は3種類のコミュアビリティが紹介されている。 いずれもコミュランク3での獲得となるようで序盤から活用できるアビリティとなるようだ。 同級生のギャル、海老原あいとのコミュニティでは「やさしさのカタチ」を獲得できる。 人間パラメーターの寛容さと伝達力の上昇幅が増加する。

また、部活のメンバーとして交流するバスケ部の一条康かサッカー部の長瀬大輔との交流では、「声出していこう」を獲得可能。 バトル中に仲間が主人公をかばった際に、低確率で主人公の攻撃力が3ターン上昇する効果だ。 そして一緒に暮らすことになる刑事、堂島遼太郎とのコミュランクを上げると「ワーカホリック」を獲得できる。 通常では異世界から帰還したあとは寝ることしか出来ないのだが、自宅での行動に限り、夜の行動が可能になるものだ。

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原作では、自宅で勉強やプラモデル作りを通して人間パラメーターを上げることが出来た。 効率的なパラメーター上昇につながる心強いアビリティとなるだろう。 ちなみに『ペルソナ5』シリーズにおいては川上貞代のコープをMAXにすると特別マッサージを受けることで夜の行動を行えるアビリティを獲得できた。 活動範囲や取得時期は異なり、役割は少し異なるものの、『ペルソナ4 リバイバル』では類似の効果が“逆輸入”されるようだ。

時間管理がカツカツな状況でも心強い効果となることだろう。 なお、2024年に発売された『ペルソナ3 リロード』でも、コミュ相手との関係が悪化するリバースの発生条件の大幅な緩和、ブロークンの廃止、自由行動時間の増加など、コミュを進めやすくする調整が施されていた。 『ペルソナ4 リバイバル』でも、コミュアビリティの導入によって、遊びやすくなる調整がほどこされているようだ。 特に一周目でのコンプリートを目指すプレイヤーにとっては、嬉しい情報が明かされた。