『第19回ペアレンティングアワード』の授賞式が26日、都内で行われ、お笑いコンビ・EXITのりんたろー。とタレントの本郷杏奈夫妻、タレント・歌手の中川翔子や歌手・俳優の鈴木亜美ら「ヒト部門」の受賞者…

『第19回ペアレンティングアワード』の授賞式が26日、都内で行われ、お笑いコンビ・EXITのりんたろー。 とタレントの本郷杏奈夫妻、タレント・歌手の中川翔子や歌手・俳優の鈴木亜美ら「ヒト部門」の受賞者8人7組が発表された。

同賞は、2026年に育児業界へ影響を与えた著名人、ヒット商品や出来事などを、育児メディア5媒体が選定。 今年は「ヒト部門」でりんたろー。 ＆本郷夫妻、中川、鈴木のほか、元プロサッカー選手の中澤佑二、福岡ソフトバンクホークスの近藤健介選手、タレントの秋元杏月、キャラクターのBluey（ブルーイ）が受賞した。 2026年の子育てトレンドには、メリハリ消費と脱ワンオペで広がる「共育社会」が挙げられた。 物価高の中、単なる「切り詰め節約」ではなく、必要なモノやコトを厳選して投資する「メリハリ消費」へとシフト。

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家事や育児の負担を軽減する商品・サービス、心と時間に余白を生み出す体験など、「メンパ（メンタルパフォーマンス）」につながるツールが注目を集めた。 また、男性の育児休業取得率が50.9％となり、2026年上半期の出生数も11年ぶりに増加。 モノ・サービス部門では、時短家電や体験型サービスなど、メリハリ消費に応える商品が選ばれた。 ヒト部門では、夫婦で助け合う「トモイク」の実践や、等身大の悩みや工夫を発信し、子育て世代に「一人で抱え込まなくていい」という安心感と勇気を届けた人々が表彰された。