『ベスト・キッド：レジェンズ』2025年夏に日本公開！ ダニエルとジャッキー・チェン共演！

2025年夏に日本公開される『ベスト・キッド:レジェンズ』は、オリジナル版、ドラマ『コブラ会』、2010年リメイク版『ベスト・キッド』の世界が融合した最新作。ラルフ・マッチオとジャッキー・チェンが初共演し、空手とカンフーのレジェンドが指導する新しい主人公リーが誕生する。

Legends』が、2025年夏に日本公開されることが明らかになった。1985年に日本公開されたオリジナルの『ベスト・キッド』シリーズとそこから派生したドラマ「コブラ会」、さらにジャッキー・チェン主演による2010年のリメイク版『ベスト・キッド』の世界と魂がひとつに融合した最新作だ。\オリジナル版で主役の「カラテ・キッド」を演じたラルフ・マッチオ(ダニエル)がスクリーンに復活し、リメイク版でカンフーの師匠を演じたジャッキー・チェンと初共演。空手とカンフー、2人のレジェンドの極意を受け継ぐニューヒーローが誕生する。\最新作の主人公は17歳の高校生リー(ベン・ウォン)。北京でジャッキー演じるミスター・ハンからカンフーの指導を受けていたが、家族の不幸により母親と共にニューヨークに移住することになる。リーは過去の出来事を忘れようと努力するが、なかなか周囲やクラスメイトと馴染めず、不当ないじめを受け、争いごとやトラブルに巻き込まれてしまう。そんな時、心を許せる数少ない友人から助けを求められたリーは大切な友人のために戦うことを決意するが、自分のカンフーのスキルだけでは充分ではない……。予告編では、リーのカンフーの師匠であるハンが空手の達人ダニエル(オリジナル版の主人公)を訪ねるシーンがある。ミスター・ミヤギの写真の前で、リーのために助けを求めるハン。空手とカンフー、3人のレジェンドから3つの異なる格闘スタイルを学んだリーは新たな極みに達した真のファイターとして究極の格闘大会に挑む。本作のベスト・キッド役は、何千もの若手俳優たちを始め世界中から応募が殺到したオーディションを勝ち抜いたベン・ウォン。ドラマ「アメリカン・ボーン・チャイニーズ 僕らの西遊記」(2023)などで活躍する新鋭だが、演技力もさることながら、空手、カンフー、拳法、テコンドーなどの武術も習得。彼の究極のアクションが本作最大の見せ場となっている。





