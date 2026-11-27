麻枝准氏がメインシナリオを手がけるドラマチックRPG『ヘブンバーンズレッド』が、5周年に向けたロードマップを発表。12月下旬にストーリー進行を支援する期間限定の公式チートモードと、新AIオートバトルモードが実装される予定である。

『 ヘブンバーンズレッド 』は、Wright Flyer StudiosとKeyが企画・制作、 麻枝准 氏が原案・メインシナリオを手がけるドラマチックRPGである。 本作の舞台は、キャンサーと呼ばれる謎の生命体の襲撃によって、人類が窮地に陥った世界だ。

危機に対して、人類は新兵器セラフを開発。 セラフはキャンサーに有効であったものの、何かしらの才能をもった少女にしか扱えないという欠点があった。 メインキャラクターの茅森月歌は、解散した伝説的なロックバンドで活躍していたという少女。 本作で彼女はセラフを操る第31A部隊の部隊長として、キャンサーとの戦いに身を投じることとなる。

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システム面では、ターン制のバトルやいわゆるガチャ要素などを搭載。 ストーリーがライブシーンやギャグパートなどをまじえながら展開される点も特徴だろう。 なお本作は、2022年2月に配信開始。4.5周年にあわせて発表された情報によると、現在最終章となる第6章の制作が進められているという。 11月26日に公開された5周年に向けたロードマップによれば、12月下旬には「公式チートモード」が実装されるという。 同モードは、期間限定でメインストーリーに登場する機能。