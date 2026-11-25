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「鈴木彩艶」「菅原由勢」「谷口彰悟」「渡辺剛」「伊藤洋輝」「冨安健洋」「久保建英」「堂安律」「前田大然」「中村敬斗」「鎌田大地」「佐野海舟」「伊東純也」「小川航基」「塩貝健人」「上田綺世」といった日本代表選手が、得意戦術カウンターの新★5選手として登場する“日本代表LEVEL MAX SCOUT”を開催！

エントリー期間：2026年11月27日（金）16:00〜12月2日（水）メンテナンス開始まで『サカつくRTW』のNo.1クラブを決定する“SUPER WORLD CLUB CUP（SWCC）86th”を開催します。 期間中、“WORLD TOUR EUROPE”を開催します。 今回は、難易度「ノーマル」の各試合に設定されている全ミッションコンプリートで、500GBが獲得できます。 また、「ハード」の全ミッションコンプリートで「監督スカウトチケット」3個、「ベリーハード」で「能力UP極秘練習」1個が獲得できます。

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さらに、難易度「ベリーハード」の各ステージでは、選手の能力をアップさせるアクセサリーが入手できます。 最終ステージでは「海狼」の虹アクセサリーが登場するほか、過去に登場したワールドツアー限定の虹アクセサリー「ノースロンドンスタイル」「赤薔薇」も再登場します。 期間中1回限定ミッション開催期間：2026年11月25日（水）〜12月2日（水）10:59（初回達成時のみ）『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』は、セガの大人気サッカーゲーム「サカつく」の面白さをスマートフォン向けに再現したゲームとなっています。

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クラブ運営や選手育成・補強、手に汗にぎる試合展開など正統派「サカつく」を踏襲したシステムを複雑な操作なく、手軽にお楽しみいただけるだけでなく、シリーズ初の世界同時展開により、世界の「サカつく」プレイヤーたちと競い「世界No.1サッカークラブ」を目指すことが可能となっていますThe use of images and names of the football players in this game is under license from FIFPro Commercial Enterprises BV. FIFPro is a registered trademark of FIFPro Commercial Enterprises BV.