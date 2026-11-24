フジテレビは12月10日、『プロ野球珍プレー好プレー大賞2026～祝 ゴジラ松井監督誕生！居眠りしてたらヤバイよ！ヤバイよ！SP～』（後7：00）を放送する。

福岡ソフトバンクホークスが横浜DeNAベイスターズを4連勝（4勝0敗）で下し、黄金時代到来を予感させる貫禄の戦いぶりで2年連続13度目の日本一という結果で幕を閉じたプロ野球をはじめ、メジャーリーグではロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平、シカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆、トロント・ブルージェイズの岡本和真がそろって30本塁打を達成。

今年の野球界も数多くのスターが活躍し、連日ファンを大いに沸かせた１年だった。 『プロ野球珍プレー好プレー大賞』では日本プロ野球はもちろんのこと、メジャーリーグの珍プレー好プレーなど、2026年の名場面を約３時間にわたって一挙大公開する。 今年は東京ヤクルトスワローズのファンクラブ名誉会員第1号の出川哲朗がMCで登場。 オリックス・バファローズを愛してやまない藤原丈一郎（なにわ男子）との野球愛あふれるダブルMC体制が誕生し、番組はさらにパワーアップ！

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セ・パの垣根を超えた2人の熱い掛け合いにも注目だ。 『プロ野球珍プレー好プレー大賞』名物の“アンバサダー”ならぬ“珍バサダー”としておなじみのアンタッチャブル（山崎弘也、柴田英嗣）の絶妙なナレーションは今回も必見。 次々と飛び出す爆笑＆神プレーの連続に、スタジオのボルテージも一気に跳ね上がる。 そして今回、SPゲストとして、大の読売ジャイアンツファンである橋本環奈がスタジオに登場し番組を華やかに盛り上げる。

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審査員長を務める徳光和夫のほか、秋元真夏、久間田琳加、塚本恋乃葉ら野球を愛してやまない豪華メンバーが審査員として勢ぞろい。 同じく審査員を務める『すぽると！ 』キャプテンのバカリズムは、プロ野球界に激震を走らせ、かつてないデッドヒートを生むこと間違いなしの『プロ野球珍プレー好プレー大賞』発“新タイトル”を始動させる。 さらに、今回は現役選手ゲストとして東京ヤクルトスワローズの山野太一、増田珠、そして松井秀喜新監督誕生に沸く読売ジャイアンツのリチャード、竹丸和幸、西舘勇陽がスタジオに参戦。

激闘のシーズンを終えたばかりの選手だからこそ語れる舞台裏の秘話や、“超ホットな好珍プレー”の真相を赤裸々に明かす。 加えて、OBゲストには豪快なピッチングとトークで見せる下柳剛、グラウンド内外を沸かせた杉谷拳士、さらには今年現役を引退したばかりの球界のレジェンド・石川雅規が登場し、スタジオをさらに熱く盛り上げる。