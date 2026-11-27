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『ブルーアーカイブ』の好きな生徒から“好みを徹底的に暴く”診断サイト出現。精密すぎてちょっと怖い
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『ブルーアーカイブ』の生徒の好みを徹底的に暴くサイトが注目を集めている。
」（シャーレ特別監査部門 v3）と仰々しい名前が付けられているこのサイトは、ユーザーの生徒の好みを分析するものとなっている。 なお本サイトは韓国語（ハングル）で記載されているため、必要に応じて翻訳しつつ読み進めるといいだろう。
ユーザーはこのサイトで、最小3人、最大で10人まで生徒を選ぶことが可能。 選べる生徒はSTRIKER、あるいはSPECIALとして実装されている生徒に限られている。 たとえば「とある科学の超電磁砲」コラボの御坂美琴などは選べる一方で、アロナや七神リン、梔子ユメといった人物は選択が不可能となっている。 また本稿執筆時点では、期間限定イベント「Start Your Engines!
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～183号よ永遠に！ ～」で実装された古畑ラナまで選択可能。 雲林院ウララや雲類鷲（うるわし）マナミはまだ選択できないようだ。 こうして生徒を選び診断すると、生徒の傾向が明らかになる。
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