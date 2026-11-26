漫画『ブルーピリオド』連載10周年を記念し、未公開原画やTVアニメ関連イラストを多数収録した公式画集が2026年12月22日に発売されます。

漫画『 ブルーピリオド 』の作者である 山口つばさ 先生による、長年のファンを熱狂させてきた作品が連載開始から10周年を迎えたことを記念し、待望の初 公式画集 が出版されることが発表されました。この記念すべき出版物『 ブルーピリオド 公式アートワーク』は、2026年12月22日（火）から全国の一般書店および電子書店にて発売が開始されます。

矢口八虎の10年間の芸術的成長を原画で追体験

主人公である矢口八虎が絵に出会い、芸術的な葛藤を経て自らの表現を追い求めた10年間の歩みが、カラー原画を通じて体感できる貴重な一冊となっています。コミックスの表紙やタイトルロゴなどを取り除いた純粋な原画をはじめ、連載期間中に描かれたカラー扉絵、TVアニメ化や各種コラボ企画のために制作された貴重なイラストなどが、総ページ数160ページという大ボリュームに凝縮されています。

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本書は単なるイラスト集にとどまらず、著者である山口つばさのアートワークの真髄を心ゆくまで堪能できる、全ファンが必携とする記念碑的な存在です。特に、第一巻から最終巻までのコミックスカバーに使用されたイラストや、漫画雑誌『月刊アフタヌーン』の表紙を飾った作品の中から、タイトルやロゴを消去した原画群が「Covers」として第一章に収められています。

限られた紙面からは伝わらない筆致の迫力と質感

原画ならではの質感や迫力を直接目で見ることができる点は、本書の最大の魅力の一つです。一筆一筆から溢れ出す筆の勢いや、紙の上で展開される色彩の豊かさは、デジタル画面や印刷されたコミックスだけでは体験できない臨場感を持っています。八虎たちキャラクターたちの情熱や成長の足跡が、最高純度の色彩で鮮やかに描き出されており、読者はその芸術的進化の過程を間近で振り返ることができます。

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また、連載誌面だけでなく、その他の雑誌のために書き下ろされた特別作品や、TVアニメ関連のイラストも多数収録されています。これにはアニメのエンディングタイトル画面で使用された絵画や、声優キャスト陣を描いた似顔絵イラストなどが含まれており、メディアミックス展開における作品の広がりを感じさせる内容となっています。

展覧会キービジュアルや企業コラボイラストも初公開

さらに本書では、展覧会「ブルーピリオド展〜アートって、才能か？〜」のキービジュアルや、各種グッズ・キャンペーン用に制作された貴重な絵画も公開されています。これらの資料は通常、非公開となることが多く、ファンにとって極めて希少価値の高いコンテンツです。展示イベントで使用されたビジュアルを見ることで、実空間での作品受容や、芸術と社会との接点についても思いを馳せることができるでしょう。

特別に際立つものとして、「ゴッホ展-響きあう魂 ヘレーネとフィンセント」という展覧会との連携作品や、スニーカーブランドCONVERSE TOKYOとのコラボレーションイラストも収録されています。これらは10年間にわたって生み出されてきた多面的なビジュアルの軌跡を余すところなく楽しめる要素であり、保存版として高く評価されるにふさわしい内容です。この画集を通じて、山口つばさ先生の芸術的視点と、作品が世界中でどのように受け入れられてきたかの歴史を深く理解することができるでしょう。