俳優の金子大地が、NHK連続テレビ小説『ブラッサム』で演じる木村保についてコメントを寄せた。石橋静河演じる珠に思いを寄せながらも、すれ違い、別々の道を歩むことになる保。金子は役柄への印象や珠との関係…

俳優の金子大地が、NHK連続テレビ小説『ブラッサム』で演じる木村保についてコメントを寄せた。 石橋静河演じる珠に思いを寄せながらも、すれ違い、別々の道を歩むことになる保。 金子は役柄への印象や珠との関係、撮影現場でのエピソードを語った。

金子は保について「『こんないい役どう演じたらいいんだろう』と悩むほどのいい人です」と説明。

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「とにかくまっすぐな性格で、とても賢いけれど不器用で、女性が求めているものはあまりわからないというちょっとずれた部分も持っています」と人物像を分析した。 台本を読んだ当初は、スマートで爽やか、誠実な印象を抱いたという。 しかし、実際にせりふを発してみると思い描いたイメージどおりにならず、悩んだことも明かした。 そんな時、石橋から「大丈夫？