俳優の石橋静河が主演を務める、連続テレビ小説『ブラッサム』（月～土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月～金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第9週「正直と、父」…

俳優の石橋静河が主演を務める、連続テレビ小説『ブラッサム』（月～土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月～金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第9週「正直と、父」の各回あらすじを振り返る。

昭和５８年の南青山の書斎。 執筆を終えた葉野珠（加賀まりこ）のもとに、秘書の優子（松たか子）が一枚のファンレターを届ける。 一方、大正１１年の東京では、葉野珠（石橋静河）は新作の題材を何にするかで悩んでいた。 喫茶店で西尾一路（染谷将太）と話をする中で、「実は父のことを書こうと思っている」と打ち明ける珠だったが…。

Advertisement

珠（石橋静河）と一路（染谷将太）の親しい様子を記者が興味本位に書き立てたことで、二人は思いがけず、世間の注目を集めることになる。 下宿の三好マキ（中村優子）はその記事を読んで、珠にその真偽を問い詰める。 一方、一路は自ら抗議文を書いて珠を守ろうとするが、それがさらに世間の注目を集める結果となり…。 珠（石橋静河）は喫茶店に、親友である新聞記者の忍（木竜麻生）を呼び、自分の胸の内を打ち明ける。