俳優の石橋静河が主演を務める、連続テレビ小説『ブラッサム』（月～土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月～金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第10週「デタラメ、…

連続テレビ小説『ブラッサム』より（C）NHK 俳優の石橋静河が主演を務める、連続テレビ小説『ブラッサム』（月～土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月～金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第10週「デタラメ、真実」が、30日にスタートする。

本作は、明治・大正・昭和を駆け抜けた作家・宇野千代をモデルに、自由を求め続けた主人公・葉野珠の生涯を描く。 明治30年（1897年）に山口・岩国で生まれた珠は、2歳で実母を亡くし、父と継母のもとで育つ。 女学校卒業後、代用教員として働くも解雇され、故郷を離れて上京。 小説の懸賞応募をきっかけに作家への道を切り開くが、関東大震災や戦争、結婚と離婚、倒産、借金など激動の時代に翻弄されながらも筆を執り続け、小説家として花を咲かせていく。

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大正１２年、小説家として生きていく決意をした珠（石橋静河）は、同じく作家の西尾一路（染谷将太）とともにのどかな馬込に居を構え、暮らし始める。 ある日、畑で野菜を盗もうとしていた青年・田島風太郎（岩男海史）を見つけた一路は、彼を叱るどころか自宅へ招き入れ、食事を振る舞う。 穏やかな日々を送る珠と一路であったが、ある日突然、大地震に襲われて…。